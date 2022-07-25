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Aile Destek Programı ödemesi için tarih belli oldu! Kapsam genişletildi! Kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ile ilgli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dev destek ödemesinde kapsam genişletilirken, ödeme takvimi de duyuruldu. e-Devlet üzerinden destek ödemesine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Destek ödemesi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Aile Destek Programı ödemesi ne zaman? Aile Destek Programı'na kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 10:49
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Aile Destek Programı ödemesi için tarih belli oldu! Kapsam genişletildi! Kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? milyon haneye 15 milyar lira destek sağlayacak Aile Destek Programı'nın ödeme takvimi belli oldu. Söz konusu destek ödemesinin kapsamı genişletilirken, çalışanlar ile emeklilerin de başvuru yapabileceği açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde yapılan ödemelerin ayıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Aile Destek Programı ödemesi ne zaman? Aile Destek Programı'na kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile Destek Programı ödemesi için tarih belli oldu! Kapsam genişletildi! Kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'na çalışanlar ve emeklilerin de başvuru yapabileceğini açıkladı.

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları ile esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanları, SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri ve SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri de 'Türkiye Aile Destek Programı'ndan faydalanabilecek.

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Aile Destek Programı ödemesi için tarih belli oldu! Kapsam genişletildi! Kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı'na başvuru yapan vatandaşlardan hak kazananların ilk ödemeleri 29 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

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Aile Destek Programı ödemesi için tarih belli oldu! Kapsam genişletildi! Kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacak.

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Aile Destek Programı ödemesi için tarih belli oldu! Kapsam genişletildi! Kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.