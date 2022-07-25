25 Temmuz 2022, Pazartesi
Aile Destek Programı ödemesi için tarih belli oldu! Kapsam genişletildi! Kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ile ilgli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dev destek ödemesinde kapsam genişletilirken, ödeme takvimi de duyuruldu. e-Devlet üzerinden destek ödemesine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Destek ödemesi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Aile Destek Programı ödemesi ne zaman? Aile Destek Programı'na kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.07.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 10:49
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