Aile Destek Programı ödemesi için tarih belli oldu! Kapsam genişletildi! Kimler başvurabilir? 2022 destek parası ne zaman yatacak?

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'na çalışanlar ve emeklilerin de başvuru yapabileceğini açıkladı.

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları ile esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanları, SSK emeklileri, BAĞKUR emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri ve SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri de 'Türkiye Aile Destek Programı'ndan faydalanabilecek.