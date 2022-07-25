25 Temmuz 2022, Pazartesi
Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE
Benzin ve motorine indirim var mı? Rusya-Ukrayna savaşıyla yukarı yönlü seyreden Brent petrol, son günlerde düşüşe geçti. Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 105,71 dolara kadar alıcı bulurken, yeni haftaya 1,7 düşüşle 97,7 dolardan başladı. Peki, benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...
Giriş Tarihi: 25.07.2022 14:59
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