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Haberler Galeri Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

Benzin ve motorine indirim var mı? Rusya-Ukrayna savaşıyla yukarı yönlü seyreden Brent petrol, son günlerde düşüşe geçti. Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 105,71 dolara kadar alıcı bulurken, yeni haftaya 1,7 düşüşle 97,7 dolardan başladı. Peki, benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 14:59
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Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

Benzin ve motorine indirim var mı? Cuma günü 105,71 dolardan işlem gören petrol haftanın ilk gününe 97,41 dolardan başladı. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzin, motorin ve LPG'de indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakut fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 26 Temmuz Salı günümden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 92 kuruş indirim bekleniyor. Benzin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

25 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.72 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

25 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.52 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

25 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.83 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.54 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL