Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL LİSTE

Benzin ve motorine indirim var mı? Cuma günü 105,71 dolardan işlem gören petrol haftanın ilk gününe 97,41 dolardan başladı. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzin, motorin ve LPG'de indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Benzin ve motorine indirim var mı? 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte akaryakut fiyatları güncel liste...