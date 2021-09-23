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Haberler Galeri FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...

FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...

FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda bugün gözler FED faiz kararı için ABD Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Piyasaları yakından etkileyecek olan politika faizinin akıbeti milyonların merak konusu haline gelirken FED faiz kararı açıklandı. Açıklamanın ardından yatırım yapan vatantaşlar etkinin nasıl olacağını merak ediyor. İşte, FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...

Giriş Tarihi: 23.09.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 01:39
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FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...

FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar uzun süredir gelecek açıklamayı bekliyordu. Piyasaların alacağı hal merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana merakla beklenen politika faizinde son sözü Powell söyledi. Ekonomistlerin Eylül ayında da faizi sabit tutacağı beklentisi tutarlı oldu. İşte, FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. FED Başkanı Powell saat 21:00'de faiz kararını açıkladı.

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FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...

ABD'DE GÖZLER FED VE POWELL'DA

ABD'de geçtiğimiz hafta yatırımcıların odağında bulunan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri beklentiler dahilinde gelirken, gözler bu hafta çarşamba Fed'in faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı konuşma ve Fed yetkililerinin cuma günü yapacakları sözle yönlendirmelere çevrildi.

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FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...

Hafta içinde ABD'de TÜFE aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, enflasyonda tepe noktasının görülmüş olabileceği beklentisi piyasalardaki risk unsurlarını kısmen azalttı.