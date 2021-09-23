FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar uzun süredir gelecek açıklamayı bekliyordu. Piyasaların alacağı hal merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana merakla beklenen politika faizinde son sözü Powell söyledi. Ekonomistlerin Eylül ayında da faizi sabit tutacağı beklentisi tutarlı oldu. İşte, FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...