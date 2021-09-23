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FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...
FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalarda bugün gözler FED faiz kararı için ABD Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Piyasaları yakından etkileyecek olan politika faizinin akıbeti milyonların merak konusu haline gelirken FED faiz kararı açıklandı. Açıklamanın ardından yatırım yapan vatantaşlar etkinin nasıl olacağını merak ediyor. İşte, FED faiz kararı sonrasında dolar ne kadar, kaç TL oldu? Altın ve Euro yükselecek mi? Yatırımcının gözü orada...
Giriş Tarihi: 23.09.2021 01:39Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 01:39