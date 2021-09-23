23 Eylül 2021, Perşembe
Faizler düştü, gözler bankaya çevrildi! İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? İşte son oranlar!
Merkez Bankası faiz kararının ardından gözler bankalarda! Faizlerde yaşanan düşüşün ardından; bankaların sunduğu ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını merak ediyor. TCMB tarafından belirlenen para politikası, bankaların faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. Faiz oranlarında yaşanan düşüşle birlikte kredilerde de paralel olarak düşüş yaşanması bekleniyor. İşte; faiz kararı sonrası tüm bankaların güncel kredi faiz oranları!
Giriş Tarihi: 23.09.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 16:29
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