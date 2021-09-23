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Haberler Galeri Faizler düştü, gözler bankaya çevrildi! İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? İşte son oranlar!

Faizler düştü, gözler bankaya çevrildi! İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? İşte son oranlar!

Merkez Bankası faiz kararının ardından gözler bankalarda! Faizlerde yaşanan düşüşün ardından; bankaların sunduğu ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını merak ediyor. TCMB tarafından belirlenen para politikası, bankaların faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. Faiz oranlarında yaşanan düşüşle birlikte kredilerde de paralel olarak düşüş yaşanması bekleniyor. İşte; faiz kararı sonrası tüm bankaların güncel kredi faiz oranları!

Giriş Tarihi: 23.09.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 16:29
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Faizler düştü, gözler bankaya çevrildi! İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? İşte son oranlar!

İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların kredi faizlerinde de düşüş yaşanması bekleniyor. Nakit paraya ihtiyacı olan veya bir eksiğini gidermek isteyen vatandaşların faydalandığı kredilerde sunulacak yeni oranlar şimdiden merak edilmeye başlandı. Kamu bankaları başta olmak üzere özel bankaların kredi faiz oranları da sorgulanıyor. İşte bankalardan açıklanan son faiz oranları!

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Faizler düştü, gözler bankaya çevrildi! İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? İşte son oranlar!

HALKBANK

İhtiyaç Kredisi: 1,63

Konut Kredisi: 1,38

Taşıt Kredisi: 1,58

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Faizler düştü, gözler bankaya çevrildi! İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? İşte son oranlar!

VAKIFBANK

İhtiyaç Kredisi: 1,55

Konut Kredisi: 1,37

Taşıt Kredisi: 1,50

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Faizler düştü, gözler bankaya çevrildi! İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? İşte son oranlar!

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.37

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Faizler düştü, gözler bankaya çevrildi! İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? İşte son oranlar!

GARANTİ BANKASI

İhtiyaç kredisi: %1,69 - %2,03

Konut Kredisi: % 1,46

Taşıt Kredisi: 1,60