Faizler düştü, gözler bankaya çevrildi! İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? İşte son oranlar!

İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların kredi faizlerinde de düşüş yaşanması bekleniyor. Nakit paraya ihtiyacı olan veya bir eksiğini gidermek isteyen vatandaşların faydalandığı kredilerde sunulacak yeni oranlar şimdiden merak edilmeye başlandı. Kamu bankaları başta olmak üzere özel bankaların kredi faiz oranları da sorgulanıyor. İşte bankalardan açıklanan son faiz oranları!