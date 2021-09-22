23 Eylül 2021, Perşembe
Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliyi...
Emekliye intibak müjdesi geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar başlıyor. Polis, hemşire, öğretmen, imam hepsinin maaşına yeni zam geliyor. Yeni zamlı maaşlar 2022 Ocak ayı ile birlikte hesaplara yatırılacak. Diğer yandan 2000 sonrasında emekli olanlar intibak düzenlemesinin ne zaman gündeme geleceğini merak ediyor. İşte, emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliyi...
Giriş Tarihi: 22.09.2021 23:50
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10