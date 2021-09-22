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Haberler Galeri Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliyi...

Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliyi...

Emekliye intibak müjdesi geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisine 3600 ek gösterge zammıyla ilgili çalışmalar başlıyor. Polis, hemşire, öğretmen, imam hepsinin maaşına yeni zam geliyor. Yeni zamlı maaşlar 2022 Ocak ayı ile birlikte hesaplara yatırılacak. Diğer yandan 2000 sonrasında emekli olanlar intibak düzenlemesinin ne zaman gündeme geleceğini merak ediyor. İşte, emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliyi...

Giriş Tarihi: 22.09.2021 23:50
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Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu emekliyi...

Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazırlanacak yasa taslağı ile sistem devreye girecek. Böylece ünvanlar arasındaki gösterge dengesizliği giderilecek. Anlaşmayla tamamlanan toplu sözleşme sonucunda milyonlarca memurun 2 yıllık zamları ve sosyal hakları belirlendi. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar, öncesinde emekli olanlara tanınan düzenlemenin benzerinin kendilerinede uygulanmasını bekliyor. İşte, emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur'lu emekliyi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu emekliyi...

EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.

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Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu emekliyi...

İNTİBAK YASASIYLA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

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Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu emekliyi...

HANGİ EMEKLİ NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?

Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

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Emekliye intibak müjdesi geldi mi? 355 TL intibak zammı olacak mı? SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu emekliyi...

EŞİTLİK SAĞLANACAK

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı.