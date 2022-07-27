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Haberler Galeri FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı?

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı?

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararına çevrildi. 2022 Temmuz ayı FED toplantısı dün başladı. İki gün sürecek toplantının ardından faiz kararı dünya kamuoyu ile paylaşılacak. Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde risk iştahı düşük seyrederken, FED'in bugün 75 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimali üzerinde duruluyor. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 10:15
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FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı?

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2022 Temmuz ayı toplantısı dün başladı. Bugün gerçekleştirilecek ikinci gün toplantısının ardından FED Başkanı Jerome Powell faiz kararını duyuracak. Piyasalarda FED'in alacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı?

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) 2022 Temmuz ayı faiz kararı 27 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de açıklanacak.

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FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde risk iştahı düşük seyrediyor.

Resesyon ve enflasyon endişesi arasında kalan ABD'de Fed'in faiz kararı ve gelecek dönem para politikaları açısından yağacağı yönlendirmeler bekleniyor.

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FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı?

ABD'de enflasyonun haziranda da güçlenmeye devam etmesi Fed'in bugün 75 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimalini güçlendirirken, 100 baz puanlık faiz artışı bekleyenlerin oranı ise oldukça azaldı.

Ülkede makroekonomik verilerin durgunluğa işaret etmesi de resesyon endişelerini artırırken, Fed'in temmuz sonrasında atacağı adımlardaki belirsizlik piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

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FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in bugün yüzde 75 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edilirken, Fed üyelerinin net sözle yönlendirmelerine karşın yatırımcılar yüzde 25 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapabileceği beklentisini koruyor.