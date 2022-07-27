FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı?

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararına çevrildi. 2022 Temmuz ayı FED toplantısı dün başladı. İki gün sürecek toplantının ardından faiz kararı dünya kamuoyu ile paylaşılacak. Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde risk iştahı düşük seyrederken, FED'in bugün 75 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimali üzerinde duruluyor. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz ayı FED faiz kararı ne olur? ABD Merkez Bankası faiz artıracak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.07.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 10:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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