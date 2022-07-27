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Haberler Galeri Akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi: 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi: 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Jeopolitik riskler nedeniyle petrol fiyatları çabuk etkilenirken, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü değişiklikler yaşanıyor. Son günlerde indirim haberleriyle araç sahiplerini sevindiren akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 50 kuruş indirim geldi. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Temmuz akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2022 09:17 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 09:38
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Akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi: 27 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dün motorine, bugün ise benzine indirim geldi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde akaryakıt fiyatları güncellendi. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Temmuz akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi: 27 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNE İNDİRİM FİYATLARA YANSIDI

27 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, benzin fiyatlarında 50 kuruş indirim geldi.

Son yapılan indirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

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Akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi: 27 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

27 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.25 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.53 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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Akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi: 27 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

27 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.36 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.62 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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Akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi: 27 Temmuz benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

27 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 22.36 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.64 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL