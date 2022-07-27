Akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi: 27 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Jeopolitik riskler nedeniyle petrol fiyatları çabuk etkilenirken, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle akaryakıt fiyatlarında da aşağı-yukarı yönlü değişiklikler yaşanıyor. Son günlerde indirim haberleriyle araç sahiplerini sevindiren akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 50 kuruş indirim geldi. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Temmuz akaryakıt indirimi güncel fiyat listesi...