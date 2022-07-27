EYT'de 50-55 yaş kriteri! EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? 2022 EYT'de çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman?

EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların heyecanla beklediği EYT'de son gelişmeler yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesine ilişkin hükümetten açıklamalar peş peşe gelirken, en çok merak edilenlerden biri de, EYT ile emekliliğin nasıl olacağı. Peki, EYT'de 50-55 yaş kriteri nedir? EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? 2022 EYT'de çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.07.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 12:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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