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EYT'de 50-55 yaş kriteri! EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? 2022 EYT'de çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman?

EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların heyecanla beklediği EYT'de son gelişmeler yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesine ilişkin hükümetten açıklamalar peş peşe gelirken, en çok merak edilenlerden biri de, EYT ile emekliliğin nasıl olacağı. Peki, EYT'de 50-55 yaş kriteri nedir? EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? 2022 EYT'de çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.07.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 12:19
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EYT’de 50-55 yaş kriteri! EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? 2022 EYT’de çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman?

EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? Emeklilite yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda çalışmalar sürüyor. EYT komisyonunun kurulmasının ardından yeni düzenlemenin kısa sürede hayata geçirileceği açıklandı. Bu gelişmelerle EYT ile emekliliğin nasıl olacağı merak konusu oldu. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT'de 50-55 yaş kriteri nedir? EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? 2022 EYT'de çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de 50-55 yaş kriteri! EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? 2022 EYT’de çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman?

EYT'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Emelilikte Yaşa Takılanlara (EYT) emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların heyecanla beklediği çalışmada, 3600 prim günü tamamlayanlara ilişkin formüller de gündeme gelecek.

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EYT’de 50-55 yaş kriteri! EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? 2022 EYT’de çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman?

3600 GÜN YETİYOR

Takvim'de yer alan habere göre, Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.

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EYT’de 50-55 yaş kriteri! EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? 2022 EYT’de çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman?

Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor.

Kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşa varan şartlar ortaya çıkıyor.

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EYT’de 50-55 yaş kriteri! EYT ile emeklilik hesaplaması nasıl olacak? 2022 EYT’de çıkacak mı? EYT düzenlemesi ne zaman?

50-55 YAŞ KRİTERİ

EYT çalışmalarıyla birlikte kısmi emeklilikte yaş durumu da gündeme geldi.

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan kısmi emeklilik şartlarının, primi yetersiz EYT'liler için yumuşatılması söz konusu olabilecek.