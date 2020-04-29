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Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika... Dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? Dünkü kapanışta 6,9980 liradan işlem gören dolar kuru, yeni güne 6,9840 liradan başladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına kilitlendi. Peki, Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum nedir? Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İtşe 29 Nisan güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:42
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Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Dolarda son dakika hareketliliği sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası dalgalı seyir izleyen dolar kuru, Fed faiz kararı öncesi kritik seviyenin altında hareket ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 6,9840 liradan, avro 7,5750 liradan güne başladı. Bugün Fed'in faiz kararı ve Jerome Powell'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin ardından piyasaların gözü yarınki ECB kararında olacak. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Nisan güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

KÜRESEL PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını bekliyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 58 bin 350'yi geçerek Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden Amerikalı sayısını geride bırakmasına karşın ekonomik aktivitede normalleşmenin başlamasına yönelik tartışmalar devam ediyor.

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Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de tüketici güven endeksi nisanda 31,9 puan azalışla 86,9 seviyesine gerileyerek beklentilerin de altında kalırken, bugün ABD'nin ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Beklentiler, ABD'de GSYH'nin ilk çeyrekte yıllık yüzde 4 gerilemesi yönünde.

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Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Öte yandan, açıklanan ilk çeyrek şirket bilançoları nedeniyle borsalarda hisse ve sektör bazlı hareketlerin artması dikkati çekti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.