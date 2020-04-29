Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika... Dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? Dünkü kapanışta 6,9980 liradan işlem gören dolar kuru, yeni güne 6,9840 liradan başladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına kilitlendi. Peki, Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum nedir? Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İtşe 29 Nisan güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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