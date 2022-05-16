FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED bir önceki toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmişti. Küresel piyasalar FED'in toplantı tarihini beklemeye başladı. Jerome Powell, FED'in gelecek iki toplantısında 50 baz puanlık ek faiz artırımlarının yapılmasının uygun olacağını düşündüklerini açıkladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.05.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 12:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL