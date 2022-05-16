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Haberler Galeri FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED bir önceki toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmişti. Küresel piyasalar FED'in toplantı tarihini beklemeye başladı. Jerome Powell, FED'in gelecek iki toplantısında 50 baz puanlık ek faiz artırımlarının yapılmasının uygun olacağını düşündüklerini açıkladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022 12:34 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 12:34
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırmaya başlaması ve "şahin" para politikalarına geçilmesi, önce emtia piyasasında oynaklığı artırdı, sonra da emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıları belirgin hale getirdi. Fed'in gelecek toplantısının hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar, faiz kararının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in gelecek toplantısı 14-15 Haziran tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell, 15 Haziran'da faiz kararının açıklayacak.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomide çok önemli rol oynayacak jeopolitik gelişmeler olduğunu, ekonominin yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağının kontrol edemedikleri faktörlere bağlı olabileceğini ifade etti.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı ne zaman? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?

Powell, bir radyo programında verdiği röportajda, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve bunu kontrol altına alacak araçlara sahip olduklarını söyledi. Birçok ülkenin merkez bankası yetkililerinin aynı türden sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Powell, "Dünyanın dört bir yanında küresel ekonomiler bir dizi enflasyonist şoktan etkilendi." değerlendirmesinde bulundu.