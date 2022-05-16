16 Mayıs 2022, Pazartesi
Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...
3600 ek gösterge için son aşamalara gelindi. Milyonlarca memur ve emekli olacak memurları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Yapılacak düzenleme ile ikramiye maaşlarda değişim yaşanacak. Düzenlemenin taslağının hazırlanarak Mayıs ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ek göstergelerde genel olarak 600 ile 800 puan artış bekleniyor. Bu da emekli maaşlarında 1.400 TL ikramiyelerde ise 40 bin lirayı geçen artışlar anlamına geliyor. Peki, hangi meslek ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge sonrasında maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2022 19:09 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 19:09
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