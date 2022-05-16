Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...

Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak.

İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla, yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.