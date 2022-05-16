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Haberler Galeri Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...

Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...

3600 ek gösterge için son aşamalara gelindi. Milyonlarca memur ve emekli olacak memurları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesinde son aşamaya gelindi. Yapılacak düzenleme ile ikramiye maaşlarda değişim yaşanacak. Düzenlemenin taslağının hazırlanarak Mayıs ayı içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Ek göstergelerde genel olarak 600 ile 800 puan artış bekleniyor. Bu da emekli maaşlarında 1.400 TL ikramiyelerde ise 40 bin lirayı geçen artışlar anlamına geliyor. Peki, hangi meslek ne kadar ek gösterge alacak? 3600 ek gösterge sonrasında maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.05.2022 19:09 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 19:09
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Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...

Milyonlarca memur görüşmeleri süren 3600 ek gösterge için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde en çok merak edilen sorular meslek grupları ve maaşlarda ne kadar artış olacağı yönünde oluyor. Göstergenin onaylanması sonrasında mevcut maaşları artacağı gibi, asıl etkiyi emekli maaş ve ikramiyelerine yapacak. 3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge zammı ile maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...

Hangi meslek kaç ek gösterge alacak?

Ek gösterge artışı emekli ikramiyesi ve maaşına nasıl yansıyacak?

3600 ek gösterge taslağı

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bu 3 kritik sorunun cevabı...

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Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...

ŞUBE MÜDÜRLERİ BEKLİYOR

Öncelikle 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nın ek gösterge cetvelindeki tüm unvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan unvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.

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Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...

Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

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Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...

Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak.

İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla, yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.