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FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piasalarda gözler FED toplantısına çevrildi. FED'in Temmuz'da 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentiler sürerken, resmi rakamın ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. FED toplantısına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 08:58
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FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne olacak? FED'in faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin devam etmesi piyasalardaki söz konusu pozitif seyri destekliyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor. Bu gelişmelerle gözler resmi rakamlara çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in gelecek toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından FED Başkanı Jerome Powell, 27 Temmuz'da faiz kararının açıklayacak.

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FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

New York Fed Başkanı John Williams istihdam artışının yavaşladığına dair bazı işaretler olduğunu ancak iş gücü piyasasının son derece sıkı olduğunu belirtti. Williams, işsizlik oranının gelecek yıl yüzde 4'ün biraz üzerine çıkmasını beklediğini ifade etti.

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FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ülkede gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisi öncesi istihdamın haziranda beklenenden fazla artması, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri de güçlendirdi.

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FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puan, eylül toplantısında ise en az 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığı dikkati çekti.