FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piasalarda gözler FED toplantısına çevrildi. FED'in Temmuz'da 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin beklentiler sürerken, resmi rakamın ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. FED toplantısına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...