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Haberler Galeri Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı

Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı

İşsizlik maaşı 2022 Temmuz zammı ile birlikte yükseldi. Yılın ikinci altı yarısında geçerli olacak işsizlik maaşı belirlenirken, en çok merak edilenlerden biri de en düşük ve en yüksek işsizlik ödeneği tutarı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde verilen işsizlik maaşının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, işsizlik maaşı kimlere verilir? İşsizlik maaşı almak için şartlar neler? 2022'de işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022 15:35
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Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zammı ile birlikte işsizlik maaşı ödeneği de arttı. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan artış sonrası birçok kalem altında verilen ödeneklerde de artış yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirli şartları taşıyanlara yönelik verilen işsizlik maaşı hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, işsizlik maaşı kimlere verilir? İşsizlik maaşı almak için şartlar neler? 2022'de işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı

2022 TEMMUZ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı 2022'nin ikinci altı ayında geçerli olmak üzere en düşük 2.568 lira, en yüksek de 5.137 lira olarak belirlendi.

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Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular hem elektronik ortamda hem de yüz yüze yapılabiliyor. Elektronik başvuru için www.iskur.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor.

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Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.

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Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,