Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı

İşsizlik maaşı 2022 Temmuz zammı ile birlikte yükseldi. Yılın ikinci altı yarısında geçerli olacak işsizlik maaşı belirlenirken, en çok merak edilenlerden biri de en düşük ve en yüksek işsizlik ödeneği tutarı oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde verilen işsizlik maaşının detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, işsizlik maaşı kimlere verilir? İşsizlik maaşı almak için şartlar neler? 2022'de işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte cevaplar...