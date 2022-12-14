2021 asgari ücret ne zaman açıklandı? Asgari Ücret 3. toplantı belli oldu mu? Zam oranı nasıl belirleniyor?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrette belirlenecek olan zam oranı merak konusu oldu. 2023'te asgari ücretin ne kadar olacağını öğrenmeye çalışan vatandaşalr bir yandan da geçen sene asgari ücretin ne zaman açıklandığını araştırıyor. Peki Asgari ücret 3. toplantı belli oldu mu? 2021 asgari ücret ne zaman açıklandı?