05 Aralık 2022, Pazartesi
Emekli Ocak zammı ilmek ilmek hesaplandı! Emekliye en düşük 5.345, memura 10.913 TL! Tünelin ucu göründü! Refah payı, kümülatif artış...
Emekli Ocak zammı için artık sayılı günler kaldı. TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar için yeni ipucu geldi. 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda 14.05 zam oluştu. Ocak zammı için geriye tek veri kaldı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından hesaplamalar yeniden güncellenecek. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, güncel maaş hesaplamaları!
Giriş Tarihi: 05.12.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 18:54
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