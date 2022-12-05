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Haberler Galeri Emekli Ocak zammı ilmek ilmek hesaplandı! Emekliye en düşük 5.345, memura 10.913 TL! Tünelin ucu göründü! Refah payı, kümülatif artış...

Emekli Ocak zammı ilmek ilmek hesaplandı! Emekliye en düşük 5.345, memura 10.913 TL! Tünelin ucu göründü! Refah payı, kümülatif artış...

Emekli Ocak zammı için artık sayılı günler kaldı. TÜİK tarafından Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar için yeni ipucu geldi. 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda 14.05 zam oluştu. Ocak zammı için geriye tek veri kaldı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından hesaplamalar yeniden güncellenecek. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, güncel maaş hesaplamaları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 18:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 18:54
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Emekli Ocak zammı ilmek ilmek hesaplandı! Emekliye en düşük 5.345, memura 10.913 TL! Tünelin ucu göründü! Refah payı, kümülatif artış...

Son dakika emekli haberleri... Emekli Ocak zammı için son detaylar belli olmaya başladı. Bilindiği üzere zam oranınında en belirleyici etken TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları oluyor. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar sil baştan güncellendi. Böylelikle emeklilerin zam oranı büyük oranda netleşmiş oldu. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam hesabı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Ocak zammı ilmek ilmek hesaplandı! Emekliye en düşük 5.345, memura 10.913 TL! Tünelin ucu göründü! Refah payı, kümülatif artış...

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bunun 5 aylık döneminin verisi bugün ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonu da Ocak ayı başında açıklanacak ve emeklilerin zam oranı kesinleşecek.

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Emekli Ocak zammı ilmek ilmek hesaplandı! Emekliye en düşük 5.345, memura 10.913 TL! Tünelin ucu göründü! Refah payı, kümülatif artış...

EMEKLİLER EN AZ NE KADAR ALACAK?

5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek.

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

5 aylık enflasyona göre en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 803 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 313 liraya yükselecek.

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Emekli Ocak zammı ilmek ilmek hesaplandı! Emekliye en düşük 5.345, memura 10.913 TL! Tünelin ucu göründü! Refah payı, kümülatif artış...

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Ocak ayında halen 3 bin 500 lira olan taban emekli aylığı tutarında artış yapılması bekleniyor. Bu durumda maaşlara Ocak zammı yansıtılacak, belirlenen yeni taban aylığın altında kalan maaşlar bu tutara tamamlanarak ödenecek.

Ayrıca emeklilerin zam oranına bir refah payı da eklenmesi bekleniyor. Bu konu da önümüzdeki günlerde belli olacak. En geç 3 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

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Emekli Ocak zammı ilmek ilmek hesaplandı! Emekliye en düşük 5.345, memura 10.913 TL! Tünelin ucu göründü! Refah payı, kümülatif artış...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK (TL)

Mevcut maaş: 3.500
Enflasyona göre yeni maaş 3.991,75

Mevcut maaş: 3.600
Enflasyona göre yeni maaş 4.105,80

Mevcut maaş: 3.700
Enflasyona göre yeni maaş 4.219,85

Mevcut maaş: 3.800
Enflasyona göre yeni maaş 4.333,90