2023 dönemi vergi matrahını etkileyecek mi? İşte işletmelere ’enflasyon muhasebesi’ rehberi

Enflasyon muhasebesinin sonunda kârların daha düşeceği öngörülüyor, buna bağlı olarak bir vergi kaybı oluşur mu?

Bilançonun aktif ve pasifinde yer alan parasal olmayan kıymetler enflasyon düzeltmesine tabi olup, parasal kıymetler ise enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Bu yılın hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kâr veya zarar 2023 hesap dönemi vergi matrahını etkilemeyecek.