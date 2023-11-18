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Haberler Galeri 2023 dönemi vergi matrahını etkileyecek mi? İşte işletmelere 'enflasyon muhasebesi' rehberi

2023 dönemi vergi matrahını etkileyecek mi? İşte işletmelere 'enflasyon muhasebesi' rehberi

Türkiye tarihinde ikinci defa enflasyon muhasebesi uygulamasına başlayacak. 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacak hesaplama ile bazı konular değişecek. Bu yılın hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kâr-zarar 2023 hesap dönemi vergi matrahını etkilemeyecek. Gelecek yılın kâr, zararı vergi matrahı tespitinde dikkate alınacak.

Giriş Tarihi: 18.11.2023 07:45
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2023 dönemi vergi matrahını etkileyecek mi? İşte işletmelere ’enflasyon muhasebesi’ rehberi

Türkiye, 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci defa enflasyon muhasebesi uygulamaya başlayacak. Bu yılın hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kâr-zarar 2023 hesap dönemi vergi matrahını etkilemeyecek.

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2023 dönemi vergi matrahını etkileyecek mi? İşte işletmelere ’enflasyon muhasebesi’ rehberi

Gelecek yılın kâr, zararı vergi matrahı tespitinde dikkate alınacak. Bilançodaki parasal olmayan kıymetler enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak, parasal kıymetler ise tabi tutulmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon muhasebesine ilişkin sorulara yanıt verdi.

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2023 dönemi vergi matrahını etkileyecek mi? İşte işletmelere ’enflasyon muhasebesi’ rehberi

Enflasyon muhasebesi bu yılın sonundan itibaren yürürlüğe girecek mi? Öteleme söz konusu olur mu?
Vergi Usul Kanunu kapsamında, 2023 hesap dönemi sonuna ait mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. İzleyen dönemlerde enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için, fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışın; İçinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde yüzde 100'den, içinde bulunulan hesap döneminde yüzde 10'dan fazla olması gerekiyor.

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2023 dönemi vergi matrahını etkileyecek mi? İşte işletmelere ’enflasyon muhasebesi’ rehberi

İlk olarak 31 Aralık 2023 tarihli bilanço enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak, akabinde 2024 yılı geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltme şartları devam ettiği sürece enflasyon düzeltmesine devam edilecek.

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2023 dönemi vergi matrahını etkileyecek mi? İşte işletmelere ’enflasyon muhasebesi’ rehberi

Enflasyon muhasebesinin sonunda kârların daha düşeceği öngörülüyor, buna bağlı olarak bir vergi kaybı oluşur mu?
Bilançonun aktif ve pasifinde yer alan parasal olmayan kıymetler enflasyon düzeltmesine tabi olup, parasal kıymetler ise enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak. Bu yılın hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kâr veya zarar 2023 hesap dönemi vergi matrahını etkilemeyecek.