18 Kasım 2023, Cumartesi
2023 dönemi vergi matrahını etkileyecek mi? İşte işletmelere 'enflasyon muhasebesi' rehberi
Türkiye tarihinde ikinci defa enflasyon muhasebesi uygulamasına başlayacak. 1 Ocak 2024'ten itibaren uygulanacak hesaplama ile bazı konular değişecek. Bu yılın hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan kâr-zarar 2023 hesap dönemi vergi matrahını etkilemeyecek. Gelecek yılın kâr, zararı vergi matrahı tespitinde dikkate alınacak.
Giriş Tarihi: 18.11.2023 07:45
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