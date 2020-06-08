Fatih Sondaj Gemisi'nin montajı yapılıyor! İlk sondaj 15 Temmuz'da

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de faaliyetlerini gerçekleştirmek için İstanbul'dan Trabzon'a gitmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geminin İstanbul'dan Karadeniz'e uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada Fatih Sondaj Gemisi'nin 15 Temmuz'da ilk sondajına başlayacağı müjdesini vererek, "Kuyu öncesi yaklaşık 1,5 aylık bir hazırlık süresinin ardından inşallah 15 Temmuz'da, Fatih Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlayacak''dedi.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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