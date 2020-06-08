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Fatih Sondaj Gemisi'nin montajı yapılıyor! İlk sondaj 15 Temmuz'da

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de faaliyetlerini gerçekleştirmek için İstanbul'dan Trabzon'a gitmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geminin İstanbul'dan Karadeniz'e uğurlanması töreninde yaptığı konuşmada Fatih Sondaj Gemisi'nin 15 Temmuz'da ilk sondajına başlayacağı müjdesini vererek, "Kuyu öncesi yaklaşık 1,5 aylık bir hazırlık süresinin ardından inşallah 15 Temmuz'da, Fatih Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başlayacak''dedi.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:51
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Fatih Sondaj Gemisi'nin montajı yapılıyor! İlk sondaj 15 Temmuz'da GALERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Boğazından geçişi için üzerinde bulunan iki adet kule sökülerek 29 Mayıs günü İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi, arama faaliyetleri kapsamında son hazırlıklarını Trabzon Limanı'nda yapıyor.

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Fatih Sondaj Gemisi'nin montajı yapılıyor! İlk sondaj 15 Temmuz'da

Gemi, geçtiğimiz Cumartesi günü Trabzon açıklarından 180 ton çekme kapasiteli 5 adet römorkör eşliğinde motor çalıştırmadan 4 saatlik bir çalışmanın ardından Trabzon Limanı'na çekilmişti.

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Fatih Sondaj Gemisi'nin montajı yapılıyor! İlk sondaj 15 Temmuz'da

Trabzon Limanı'nda daha önce kurulan 165 metre yüksekliğinde vinç yardımıyla geminin kule birleştirme işlemine başlanırken, birinci kulenin yerleştirme işlemi gerçekleşti.

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Fatih Sondaj Gemisi'nin montajı yapılıyor! İlk sondaj 15 Temmuz'da

Biri 530, diğeri 330 ton olmak üzere toplam 860 ton ağırlığında olan kulelerin boyu yaklaşık 60 metreyi buluyor.

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Fatih Sondaj Gemisi'nin montajı yapılıyor! İlk sondaj 15 Temmuz'da

Büyük bir titizlikle yürütülen birleştirme işlemleri hava şartlarının istenildiği gibi seyretmesi sayesinde çalışmaları kolaylaştırıyor.