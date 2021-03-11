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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak 2021? Ekonomik reform paketinin içinde neler var? Vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini... Ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak 2021? Ekonomik reform paketinin içinde neler var? Vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini...
Ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni ekonomi paketi yarın açıklanacak. Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak paketin detayları merak ediliyor. Birçok konunun ele alınacağı paketin içinde olması beklenen gelişmeleri sizler için derledik. İşte, ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak 2021? Ekonomik reform paketinin içinde neler var? Vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini...
Giriş Tarihi: 11.03.2021 18:09
Ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak 2021? Ekonomik reform paketinin içinde neler var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından yarın açıklanacak ekonomik reform paketinin içinde yer alan maddeler merakla bekleniyor. Birçok maddenin yer alacağı paket, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Konunun detaylarını haberimizde ele aldık. İşte, ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak 2021? Ekonomik reform paketinin içinde neler var? Vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini...
GALERİ DEVAM EDİYOR EKONOMİK REFORM PAKETİNDE NELER VAR?
İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklanmasının ardından reformun ikinci ayağı olan Ekonomi Reform Paketi ile ilgili ayrıntılar merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paketi yarın açıklayacak. Reform paketi ile kamuda tasarruf, harcamaların denetlenmesi artırılacak. Yatırımlara teşvik ve yerli-yabancı sermaye desteklemesi gibi konular da reform paketinde ön plana çıkıyor.
Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik pakette bütçede var olan bütün kalemlerin daha sıkı denetiminin yer alacağı düzenlemeler içerecek. Ekonomi paketinde, belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumların harcamalarıyla ilgili de başlıklar da bulunuyor.
Ayrıca yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlara öncelik verilecek. Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların çok daha güçlü şekilde teşvik edilmesi ve rekabet politikaları önem kazanıyor.