Ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak 2021? Ekonomik reform paketinin içinde neler var? Vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini...

Ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni ekonomi paketi yarın açıklanacak. Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak paketin detayları merak ediliyor. Birçok konunun ele alınacağı paketin içinde olması beklenen gelişmeleri sizler için derledik. İşte, ekonomik reform paketi ne zaman açıklanacak 2021? Ekonomik reform paketinin içinde neler var? Vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini...