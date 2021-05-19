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Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...
Faizsiz para, borçlar kapanacak.Tek tak açıklandı, ödeme süresi. Kredi kartı kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bankalar kredi kartı müşterisini artırmak için çeşitli kampanyaları devreye alıyor. Çoğu bireyin birden fazla kredi kartı bulunuyor. Bir hayli şahıs aylık ödeme meblağının minimum ödeme kısmını ödüyor. Bu da aşırıdan faiz ödenmesine neden oluyor. Kredi kartları doğru kullanılırsa ekonomik güçlükler yaşandığında kurtarıcı olabiliyor. Kredi kartı borcunu zamanında veya hiç ödemeyenlerin ise kredi notu düşüyor. İşte, Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi borç kapama kredisi...