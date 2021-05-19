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Haberler Galeri Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...

Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...

Faizsiz para, borçlar kapanacak.Tek tak açıklandı, ödeme süresi. Kredi kartı kullanımı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bankalar kredi kartı müşterisini artırmak için çeşitli kampanyaları devreye alıyor. Çoğu bireyin birden fazla kredi kartı bulunuyor. Bir hayli şahıs aylık ödeme meblağının minimum ödeme kısmını ödüyor. Bu da aşırıdan faiz ödenmesine neden oluyor. Kredi kartları doğru kullanılırsa ekonomik güçlükler yaşandığında kurtarıcı olabiliyor. Kredi kartı borcunu zamanında veya hiç ödemeyenlerin ise kredi notu düşüyor. İşte, Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi borç kapama kredisi...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 22:18
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Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaş için geçerli. Faizsiz kredi imkanıyla borçların kapanması amaçlanıyor. 40 gün boyunca geçerli olacak. Bankaların kredi kartlarını kullanan müşterilerin pek çoğu haberdar değil. Kredi kartını doğru ve etkin bir şekilde kullanarak faizden etkilenmeden nakit para kullanılabiliyor. Kredi kartı kullanan vatandaşlar için merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte bankaların kredi kartı borç kapatma kredisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...

40 GÜN FAİZSİZ PARA KULLANIMI

Kredi kartları genelde ya acil ihtiyaç döneminde ya da banka tarafından özendirici hamleler sonrası ediniliyor. Kart başvurusu yapılırken de detaylara dikkat edilmiyor. Bu durum kimi zaman kredi kartında kazançlı olunan durumların da gözden kaçmasına neden oluyor.

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Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...

Kredi kartları ile ilgili az bilinen önemli bir detay ise 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme imkanının bulunması. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Kredi kartları, işlem tarihinden sonra borcun ödenmesi için 10 ile 40 gün arasında bir vadeyi faizsiz olarak kart hamiline sunar. Başka bir ifade ile faizsiz kredi imkânı sağlanır." denilmektedir.

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Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...

Peki kredi kartı kullanımının başka ne gibi avantajları bulunuyor? İşte kredi kartı kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren avantajlar... Kredi kartı kullanımı öncelikle satın aldığınız ürünlerin kayıt altına alınmasını sağlar. Böylece harcamalarınızı daha kolay kontrol edebilirsiniz.

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Faizsiz para, borçlar kapanacak! Tek tak açıklandı, ödeme süresi! Finansbank, TEB, Garanti, Yapı Kredi...

Kredi kartı kullanan birçok kişi taksit imkanından yararlanmak için kart sahibi oluyor. Nakit olarak tek seferde öneme yapmaktansa eşit taksitler halinde küçük ödemeler yapmak vatandaşlar için daha avantajlı oluyor.