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Emeklinin yüzü gülecek! 510 TL'ye yakın ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin geliri artacak...

Milyonlarca emeklinin Temmuz ayında maaşları ve ek ödemelerinde artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 510 liraya varan artış yaşanabilecek. Vatandaşlar artış sonrasında Temmuz maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Diğer yandan Kurban Bayramı ikramiyeleri de hesaplarda olacak. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Ek ödemelerde hangi oranda artış görülecek?

Giriş Tarihi: 19.05.2021 22:45 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 22:45
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Emeklinin yüzü gülecek! 510 TL'ye yakın ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin geliri artacak...

Emekli vatandaşların maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında zam uygulanıyor. 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam oranı belli oluyor. SSK ve BAĞKUR emeklileri Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Emekli maaşlarına yapılacak olası zam oranları hakkında uzman isimler tarafından paylaşılıyor. Diğer yandan Kurban Bayramı ikramiyesi ve ek ödemeleri ile emekliler derin nefes almış olacak. İşte, emekliler Temmuz'da ne kadar zam alacak?

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Emeklinin yüzü gülecek! 510 TL'ye yakın ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin geliri artacak...

Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak.

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Emeklinin yüzü gülecek! 510 TL'ye yakın ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin geliri artacak...

İKİ ARTIŞ VAR

Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hem de memur emeklilerine yüzde 7.09 zam bekleniyor.

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Emeklinin yüzü gülecek! 510 TL'ye yakın ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin geliri artacak...

Maaşlar artacağı için bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak.

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Emeklinin yüzü gülecek! 510 TL'ye yakın ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin geliri artacak...

% 5 SINIRI YÜKSELİYOR

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Eğer tahminler gerçekleşirse, tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan, bin 664 lira 95 kuruşa çıkacak.