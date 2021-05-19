Emeklinin yüzü gülecek! 510 TL'ye yakın ödeme! SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerinin geliri artacak...

Milyonlarca emeklinin Temmuz ayında maaşları ve ek ödemelerinde artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 510 liraya varan artış yaşanabilecek. Vatandaşlar artış sonrasında Temmuz maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Diğer yandan Kurban Bayramı ikramiyeleri de hesaplarda olacak. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Ek ödemelerde hangi oranda artış görülecek?