13 Eylül 2025, Cumartesi
Faizsiz ev ve araba nasıl alınacak? Emlak Katılım'da detaylar netleşti
Faizsiz ev, iş yeri ve araç alımında yeni bir dönemin kapısı aralandı. Buna göre vatandaş, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile 81 ilde taksitle hiçbir faiz maliyetine katlanmadan ve kredi kullanmadan vatandaşın ev, iş yeri ve araç alabilecek. Sisteme ilişkin detaylar da netleşirken, alternatif ödeme planlarıyla da destek olunacak.
