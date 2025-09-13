Faizsiz ev ve araba nasıl alınacak? Emlak Katılım’da detaylar netleşti

5 MİLYON TL NASIL ÖDENECEK?

Örneklerle açıklamak gerekirse, çekiliş bazlı ev satın almak için sisteme başvurulduğu zaman, 5 milyon lira sözleşme tutarlı, 120 kişinin dahil olduğu çekilişte kampanyasız teklifte teslimat aralığı 5 ila 47 ay arasında değişiyor. Organizasyon ücreti olarak yüzde 10.2'si yani 510 bin lira ödemeye yansıyor. Bu ödeme planına göre ilk ödeme tutarı 551 bin 666 lira oluyor.

Toplam maliyet ise 5 milyon 510 bin liraya çıkıyor. İlk taksit 41 bin 666 lira olarak başlıyor. 12 ayda bir taksitlerde yüzde 20 artış yapılırken, ödemeler 71 ayda tamamlanacak.