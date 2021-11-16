16 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Faizler yükselir mi düşer mi? TCMB Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi?

Faizler yükselir mi düşer mi? TCMB Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi?

Faizler yükselir mi düşer mi? Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay politika faizi 200 baz puan düşürülerek yüzde 16'ya indirilmişti. Bu gelişmenin ardından, gözler Kasım ayı faiz kararına çevrildi. Uzmanlara göre bu ayda alınacak kararda faiz indirimi öne çıkıyor. İşte; Kasım ayı faiz kararı için son tahminler!

Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 12:11
  • 1
  • 9
Faizler yükselir mi düşer mi? TCMB Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi?

Faizler yükselir mi düşer mi? TCMB Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi? Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararını uzmanlar yorumladı. Tahminlere göre faizlerin Kasım ayında da düşmesi olası. Enflasyondaki yükselişe rağmen politika faizinin 100 baz puan indirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin merakla beklediği faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Peki; faizler düşecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Faizler yükselir mi düşer mi? TCMB Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi?

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

  • 3
  • 9
Faizler yükselir mi düşer mi? TCMB Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi?

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

  • 4
  • 9
Faizler yükselir mi düşer mi? TCMB Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi?

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

  • 5
  • 9
Faizler yükselir mi düşer mi? TCMB Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi?

Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 15 olarak şekillenmiş durumda.

Ankete göre Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen gevşeme döngüsüne önümüzdeki haftaki toplantısında da devam etmesi ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesi bekleniyor.