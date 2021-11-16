16 Kasım 2021, Salı
Faizler yükselir mi düşer mi? TCMB Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi?
Faizler yükselir mi düşer mi? Kasım ayı faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay politika faizi 200 baz puan düşürülerek yüzde 16'ya indirilmişti. Bu gelişmenin ardından, gözler Kasım ayı faiz kararına çevrildi. Uzmanlara göre bu ayda alınacak kararda faiz indirimi öne çıkıyor. İşte; Kasım ayı faiz kararı için son tahminler!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 12:11
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9