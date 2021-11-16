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3600 ek göstergede heyecanlandıran açıklama! O tarihte tamamlanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Kamuda görev alan milyonlarca memurun hem memurluk görevinde hem de emeklilikte alınan ücrete etki eden ek göstergenin 3600'e çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Hükümet tarafından gelen açıklamalar milyonları heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler ek göstergenin çıkış tarihine çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte haberin detayları...