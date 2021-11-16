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Haberler Galeri 3600 ek göstergede heyecanlandıran açıklama! O tarihte tamamlanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek göstergede heyecanlandıran açıklama! O tarihte tamamlanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Kamuda görev alan milyonlarca memurun hem memurluk görevinde hem de emeklilikte alınan ücrete etki eden ek göstergenin 3600'e çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Hükümet tarafından gelen açıklamalar milyonları heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler ek göstergenin çıkış tarihine çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? İşte haberin detayları...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 16.11.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 12:16
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3600 ek göstergede heyecanlandıran açıklama! O tarihte tamamlanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca memurun aylık maaşları, emekli maaşları ve ikramiyelerinde büyük rol onayan ek göstergenin 3600'e çıkarılması gündemdeki yerini koruyor. Kamuda görev alan memurların en çok araştırdığı konular arasında yer alan 3600 ek gösterge hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3600 ek göstergede heyecanlandıran açıklama! O tarihte tamamlanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek göstergenin Ocak ayında Meclis'e getirilmesi, 2022 yılı içerisinde ise tamamlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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3600 ek göstergede heyecanlandıran açıklama! O tarihte tamamlanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

"Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz."

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3600 ek göstergede heyecanlandıran açıklama! O tarihte tamamlanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN '3600 EK GÖSTERGE' AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, engellilere ve devlet korumasında yetişen kişilere verilen kamuda istihdam hakkının düzenli bir şekilde işletilmesini temin ettiklerinin de altını çizerek, şunları söyledi:

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3600 ek göstergede heyecanlandıran açıklama! O tarihte tamamlanacak! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

"Bu kapsamda öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Memur-Sen'in bu konunun neticelendirilmesi hususunda gösterdiği gayretin yakın şahidiyiz. Gerçi bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu da görüyoruz. Neyse ki milletimizin ve kamu görevlilerimizin hafıza kayıtlarında bunların hepsi de mevcuttur.