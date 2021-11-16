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15 formülle erken emeklilik! Emekliliği öne çekmek için dilekçe vermek yetiyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

15 formülle erken emeklilik yolu açık! Emekliliği öne çekmek için SGK'ya bir dilekçe vermek yetiyor. Uzun yıllar boyuna iş hayatında yer alan kişiler, aslında çok kısa bir sürede erken emekli olabiliyor. Erkeklerin ve kadınların farklı tarihlerde emekli olabilmesinin yolu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından güvence altına alınmış durumda. Doğum ve askerlik borçlanmalarının yanı sıra eğitim için geçirilen süre de göz önüne alınıyor. İşte; 15 formülle erken emekli olma yolları!

Giriş Tarihi: 16.11.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 15:29
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15 formülle erken emeklilik! Emekliliği öne çekmek için dilekçe vermek yetiyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

Emekliliği öne çekmek için tek dilekçe yeterli! 15 formülle erken emeklilik şansı! Başvuru SGK'ya yapılıyor ve emekliliğin yolu açılıyor. Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi her yıl erken emekli olma şansına erişiyor. Yıllar boyu çalışmanın karşılığı olarak emekliler maaş almaya ve daha rahat bir yaşam sürmeye hak kazanıyor. Ancak beklenenden daha erken emekli olma şansınız bulunuyor. Emeklilik süresini kısaltan birçok faktör bulunuyor. Erken emekli olmak için 15 formül haberimizde!

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15 formülle erken emeklilik! Emekliliği öne çekmek için dilekçe vermek yetiyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

Ülkemizde emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak borçlanma yöntemiyle emekliliği erkene çekebiliyorsunuz. Borçlanma için birçok şart bulunuyor. İşte; borçlanma yöntemile emekli olmanız için gereken süreleri derledik:

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15 formülle erken emeklilik! Emekliliği öne çekmek için dilekçe vermek yetiyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

- Kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler.

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15 formülle erken emeklilik! Emekliliği öne çekmek için dilekçe vermek yetiyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

- Er veya erbaş olarak silah altında geçen süreler.

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15 formülle erken emeklilik! Emekliliği öne çekmek için dilekçe vermek yetiyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

- 4/C statüsündeki kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı.