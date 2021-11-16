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15 formülle erken emeklilik! Emekliliği öne çekmek için dilekçe vermek yetiyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!
15 formülle erken emeklilik yolu açık! Emekliliği öne çekmek için SGK'ya bir dilekçe vermek yetiyor. Uzun yıllar boyuna iş hayatında yer alan kişiler, aslında çok kısa bir sürede erken emekli olabiliyor. Erkeklerin ve kadınların farklı tarihlerde emekli olabilmesinin yolu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından güvence altına alınmış durumda. Doğum ve askerlik borçlanmalarının yanı sıra eğitim için geçirilen süre de göz önüne alınıyor. İşte; 15 formülle erken emekli olma yolları!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 15:29Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 15:29