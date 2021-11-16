15 formülle erken emeklilik! Emekliliği öne çekmek için dilekçe vermek yetiyor! Başvurular SGK’ya yapılıyor!

Emekliliği öne çekmek için tek dilekçe yeterli! 15 formülle erken emeklilik şansı! Başvuru SGK'ya yapılıyor ve emekliliğin yolu açılıyor. Çalışma hayatında yer alan milyonlarca kişi her yıl erken emekli olma şansına erişiyor. Yıllar boyu çalışmanın karşılığı olarak emekliler maaş almaya ve daha rahat bir yaşam sürmeye hak kazanıyor. Ancak beklenenden daha erken emekli olma şansınız bulunuyor. Emeklilik süresini kısaltan birçok faktör bulunuyor. Erken emekli olmak için 15 formül haberimizde!