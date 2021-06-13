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Haberler Galeri Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar getirisi en yüksek olan yatırımlara yöneliyor. Yatırımlar arasında son dönemde en fazla ilgi gören ise mevduat faizi oluyor. Hal böyle olunca en fazla mevduat faizi getirisi sağlayan bankalar araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalar tarafından müşterilerine yönelik teklifler değişiklik gösterebiliyor. İşte, 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Giriş Tarihi: 13.06.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 16:38
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Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor. Bankalar alev aldı. 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mevduat faizi getirisinin önceden tahmin edilebilir olması yatırım yapmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Hal böyle olunca bankaların güncel mevduat faizi oranları gündemin ilk sırasında yer alıyor. Hesaptaki parasını en risksiz yöntemle değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarını tercih ediyor. Bu kapsamda bankalar her ay mevduat faizi oranlarıyla ilgili açıklamalar yapıp müşteri sayısını artırmak için cazip teklifler sunuluyor. Yatırım yapmak isteyenlere farklı günler ile kazanç sağlamanın yolu sağlanıyor. İşte, 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

ING

Faiz: 18,50

Örnek mevduat: 19.000 TL

Faizli anapara: 19.314 TL

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Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

CEPTETEB

Faiz: 17,00

Örnek mevduat: 19.000 TL

Faizli anapara: 19.286 TL

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Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

DENİZBANK

Faiz: 16,75

Örnek mevduat: 19.000 TL

Faizli anapara: 19.284 TL

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Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

HSBC

Faiz: 16,50

Örnek mevduat: 19.000 TL

Faizli anapara: 19.279 TL