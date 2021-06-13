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Faizler yangın yeri, getirisi bardaktan taşıyor! Bankalar alev aldı! 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar getirisi en yüksek olan yatırımlara yöneliyor. Yatırımlar arasında son dönemde en fazla ilgi gören ise mevduat faizi oluyor. Hal böyle olunca en fazla mevduat faizi getirisi sağlayan bankalar araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankalar tarafından müşterilerine yönelik teklifler değişiklik gösterebiliyor. İşte, 19.000 TL 34 günlük mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
Giriş Tarihi: 13.06.2021 16:38Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 16:38