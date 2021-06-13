Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...

Ev sahibi olmak isteyen herkes için güzel haber geldi. Çok sayıda yeni proje başlatıldı. Uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca birçok ile yeni konut projesi geliyor. Başvuru süreci devam eden projelerin yanı sıra ihale aşamasındaki yeni projeler de yer alıyor. İhtiyaç kredi faiz oranlarının yüksek olması sonrasında vatandaşlar TOKİ'nin sunduğu fırsatları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca herkes bütçesine uygun ve düşük taksit ödemeli evleri yakından takip ediyor. İşte, TOKİ'den 388 TL taksit imkanı...