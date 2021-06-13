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Haberler Galeri Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...

Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...

Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ çeşitli fırsatlar sunuyor. Birçok ilde yeni konut müjdeli sonrasında ev sahibi olmak isteyenlerin yüzü gülecek. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ fırsatlarını detaylıca araştırıyor. Başvuru süreci devam eden projelerin yanı sıra ihale aşamasındaki yeni projeler de yer alıyor. İstanbul'da Esenler ve Tuzla'da yeni projeler başlayacak. İşte uygun taksit fırsatlarıyla tüm illerdeki yeni konut projeleri...

Giriş Tarihi: 13.06.2021 17:13
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Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...

Ev sahibi olmak isteyen herkes için güzel haber geldi. Çok sayıda yeni proje başlatıldı. Uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca birçok ile yeni konut projesi geliyor. Başvuru süreci devam eden projelerin yanı sıra ihale aşamasındaki yeni projeler de yer alıyor. İhtiyaç kredi faiz oranlarının yüksek olması sonrasında vatandaşlar TOKİ'nin sunduğu fırsatları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca herkes bütçesine uygun ve düşük taksit ödemeli evleri yakından takip ediyor. İşte, TOKİ'den 388 TL taksit imkanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...

İstanbul'da yapılacak yeni projeler Esenler ve Tuzla ilçesinde gerçekleştirilecek. Esenler'de kentsel dönüşüm kapsamında toplam 1.025 konut satışa çıkacak. Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut için 13 Ağustos'ta ihaleye çıkılacak.

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Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...

Balıkesir Manyas'ta başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler 667 TL'den başlıyor.
Bitlis Ahlat'ta yine 30 Haziran'a kadar sürecek başvuru süreci devam ederken Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor.

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Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...

BAŞVURULAR 14 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Burdur Karaman ilçesinde yer alan konutlar için 1 Haziran'da başvuru süreci başladı ve 11 Haziran'a kadar sürecek. Fiyatların 128 bin TL'den başladığı projede taksitler 429 TL'den başlangıç gösteriyor.

Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başlayacak. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor

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Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...

30 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Kırşehir Merkez'de yer alan projede başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. 810 TL'den taksitler ve fiyatlar ise 165 bin TL'den başlıyor.

Kırıkkale Merkez'de yer alan projede ise başvuru süreci ay sonu sona erecek. 111 bin TL'den fiyatların başladığı projede 180 ay vadeyle taksitler 560 TL'den başlıyor.