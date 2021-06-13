HaberlerGaleriEv almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...
Ev almak isteyenlere müjde! 388 TL taksit imkanı cabası! Yeni konutlara başvurular...
Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Uygun taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara TOKİ çeşitli fırsatlar sunuyor. Birçok ilde yeni konut müjdeli sonrasında ev sahibi olmak isteyenlerin yüzü gülecek. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ fırsatlarını detaylıca araştırıyor. Başvuru süreci devam eden projelerin yanı sıra ihale aşamasındaki yeni projeler de yer alıyor. İstanbul'da Esenler ve Tuzla'da yeni projeler başlayacak. İşte uygun taksit fırsatlarıyla tüm illerdeki yeni konut projeleri...