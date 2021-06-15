15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...

Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...

Koronavirüs salgını sürecinde yatırımcılar birikimlerini değerlendirmek için en doğru yolu bulmaya çalışıyor. Bankalar faiz oranları güncellemeye devam ediyor. Son haftalarda yılın en yüksek faiz güncellemeleri peş peşe geliyor. Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve 32 gün sonunda ne kadar faiz getirisi sağlanabileceği merak konusu oldu. En güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 19:13
  • 1
  • 10
Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...

Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararı merakla beklenirken, gözler bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Bankaların güncel faiz oranlarında yükselişi dikkat çekiyor. Birikimini değerlendirmek isteyenler garanti olarak gördükleri mevduat faizine odaklandı. İşte, 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte Haziran ayı banka banka güncel mevduat faiz oranları:

Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 17.00

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 17.75

Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 18.00

  • 3
  • 10
Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...

Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 19.25

Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 18.00

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.75

  • 4
  • 10
Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...

Anadolubank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 19.25

ICBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 18.00

Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.75

  • 5
  • 10
Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...

Yapı Kredi 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.00

HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 16.50

Cepte TEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Haziran Faiz Oranı yüzde 17.00