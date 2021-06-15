Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...

Koronavirüs salgını sürecinde yatırımcılar birikimlerini değerlendirmek için en doğru yolu bulmaya çalışıyor. Bankalar faiz oranları güncellemeye devam ediyor. Son haftalarda yılın en yüksek faiz güncellemeleri peş peşe geliyor. Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı ve 32 gün sonunda ne kadar faiz getirisi sağlanabileceği merak konusu oldu. En güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...