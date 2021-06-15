1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli

1 ay çalışarak yılda 100 bin TL kazandıran yaban mersini, son zamanlarda dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Beyni genç tutmaya yardımcı bazı maddeler içeren ve antosiyaninden zengin, kan dolaşımını hızlandıran ve yaşlanmaya karşı koruyucu güçlü bir antioksidan içeren yaban mersini ayrıca cildi gençleştiriyor. Çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla deneme üretimleri yapılan, Doğu Karedeniz'de 'mavi yemiş' olarak bilinen yaban mersini olumlu sonuç verdi.