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Haberler Galeri 1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli

1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli

Kazançlarını artırmak isteyen vatandaşlar, ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Likarba, likaba ve mavi yemiş olarak da bilinen yaban mersini meyvesi sadece 1 ay çalışarak yılda 100 bin TL kazandırıyor. Bir ağaçtan yaklaşık 10 kilo çıkarken, ürün piyasada 25 TL ile 50 TL arasında satılıyor. Marketlerde 80 TL'ye kadar satılan yaban mersini 1 dönüm bahçede yılda ortalama 100 bin TL getiri sağlıyor.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 16:18
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1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli

1 ay çalışarak yılda 100 bin TL kazandıran yaban mersini, son zamanlarda dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Beyni genç tutmaya yardımcı bazı maddeler içeren ve antosiyaninden zengin, kan dolaşımını hızlandıran ve yaşlanmaya karşı koruyucu güçlü bir antioksidan içeren yaban mersini ayrıca cildi gençleştiriyor. Çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla deneme üretimleri yapılan, Doğu Karedeniz'de 'mavi yemiş' olarak bilinen yaban mersini olumlu sonuç verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli

Ürünün ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Trabzon'da 1 dönüm arazide yaban mersini üretimi yapan İlyas Kumbasar, yılda yaklaşık 100 bin TL gelir elde etmeye başladı.

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1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli

Kumbasar, "1 ağaç ortalama 10 kilo meyve veriyor. Kilosu piyasada en düşük 25 liradan alıcı buluyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Marketlerde 80 liraya bile satılıyor" dedi.

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1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli

Trabzon'da 'likarba', Rize'de 'likapa', Giresun'da 'mavi yemiş' olarak isimlendirilen yaban mersininin bölgede çay ve fındık üreticilerine ek gelir olması amacıyla yapılan deneme üretimleri, olumlu sonuç verdi.

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1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli

Yılda 1 kez meyve veren, antioksidan özelliğiyle insan sağlığına faydalı meyvenin ekim alanlarının çoğaltılması için çalışma yürütülüyor. Haziran ayının ortalarında hasadı yapılan meyve, kazancı yüksek ve hasadı kolay olduğu için tercih edilmeye başlandı.