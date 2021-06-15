HaberlerGaleri1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli
1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli
Kazançlarını artırmak isteyen vatandaşlar, ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Likarba, likaba ve mavi yemiş olarak da bilinen yaban mersini meyvesi sadece 1 ay çalışarak yılda 100 bin TL kazandırıyor. Bir ağaçtan yaklaşık 10 kilo çıkarken, ürün piyasada 25 TL ile 50 TL arasında satılıyor. Marketlerde 80 TL'ye kadar satılan yaban mersini 1 dönüm bahçede yılda ortalama 100 bin TL getiri sağlıyor.