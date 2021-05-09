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Başvuru yapana derhal ödeniyor! Ek masraf endişesi yaşanmayacak! 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı...
Pandemi döneminde bankaların kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Birçok banka 36 aya varan ödeme seçenekleri ile kredi fırsatları sunuyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler 75 bin liraya kadar yapılan 36 ay vadeye kadar kredi fırsatları büyük talep görmeye devam ediyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,79 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Bankaların kredi kampanyalarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 09.05.2021 16:49
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