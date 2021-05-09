Başvuru yapana derhal ödeniyor. Ek masraf endişesi yaşanmayacak. 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı yakından takip ediliyor. 36 ay vade ile 75 bin liraya kadar kredi fırsatı veren bankalar zorlu süreçte fırsatlar sunuyor. Birçok banka çeşitli fırsatları ise takip edilen başka hususlar oluyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankaları kredi faiz oranlarını sizler için derledik.