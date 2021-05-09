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Başvuru yapana derhal ödeniyor! Ek masraf endişesi yaşanmayacak! 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı...

Pandemi döneminde bankaların kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Birçok banka 36 aya varan ödeme seçenekleri ile kredi fırsatları sunuyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler 75 bin liraya kadar yapılan 36 ay vadeye kadar kredi fırsatları büyük talep görmeye devam ediyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,79 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Bankaların kredi kampanyalarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 09.05.2021 16:49
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Başvuru yapana derhal ödeniyor! Ek masraf endişesi yaşanmayacak! 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı...

Başvuru yapana derhal ödeniyor. Ek masraf endişesi yaşanmayacak. 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı yakından takip ediliyor. 36 ay vade ile 75 bin liraya kadar kredi fırsatı veren bankalar zorlu süreçte fırsatlar sunuyor. Birçok banka çeşitli fırsatları ise takip edilen başka hususlar oluyor. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,65 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Acil nakit ihtiyacı olanlar için bankaları kredi faiz oranlarını sizler için derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvuru yapana derhal ödeniyor! Ek masraf endişesi yaşanmayacak! 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı...

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 2,01 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 418 lira 75 kuruş.

25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,79. Aylık taksit tutarı 1004 lira.

50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,61. Aylık taksit tutarı 1940 lira.

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Başvuru yapana derhal ödeniyor! Ek masraf endişesi yaşanmayacak! 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı...

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi faiz oranı 2,12. 15 bin liradan 25 bin liraya kadar faiz oranı ise 2.04 olarak değişiyor.

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Başvuru yapana derhal ödeniyor! Ek masraf endişesi yaşanmayacak! 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı...

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574,22 lira oluyor.

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Başvuru yapana derhal ödeniyor! Ek masraf endişesi yaşanmayacak! 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı...

İŞ BANKASI

Kredi Tutarı: 75.000 TL

Geri Ödenecek Toplam Tutar: 105.982,51 TL

Kredi Vadesi: 36 ay

Aylık Taksit Tutarı: 2.933,02 TL

Faiz Oranı: 1,65