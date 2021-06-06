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Haberler Galeri Faizler arşa çıktı, kazanç artış gösterdi! Bankada parası olan yaşadı! 20.000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...

Faizler arşa çıktı, kazanç artış gösterdi! Bankada parası olan yaşadı! 20.000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...

Bankada parası olan vatandaşlar yatırım için son dakika müjdeler geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayı içerisinde açıkladığı faiz kararının arkasından bankalar da faiz oranlarında güncelleme yaptı. Vadeli mevduat hesabını yatırım olarak değerlendirmek isteyenler bankaların açıklamalarını yakından takip ediyor. Getirisi önceden bilinen mevduat faizi için 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faiz getirisi belli oldu. İşte, 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 18:41 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 19:49
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Faizler arşa çıktı, kazanç artış gösterdi! Bankada parası olan yaşadı! 20.000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...

20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar? sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mevduat faizi için uygulanan stopaj indirimi 2 ay süreyle uzatıldı. Son dönemde yatırımcıların tercih ettiği mevduat faizi için bankalardan peş peşe açıklamalar yakından takip ediliyor. Mevduat faizi yatırımlarının önceden tahmin edilebilir olması parasını değerlendirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. ING, FibaBank, AnadoluBank, Alternatif Bank, Burgan Bank bankalarının 32 günlük mevduat getirisi belli oldu. İşte, 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faizler arşa çıktı, kazanç artış gösterdi! Bankada parası olan yaşadı! 20.000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...

20.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİNİN GETİRİSİ NE KADAR?

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  • 12
Faizler arşa çıktı, kazanç artış gösterdi! Bankada parası olan yaşadı! 20.000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...

20.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİNİN GETİRİSİ NE KADAR?

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  • 12
Faizler arşa çıktı, kazanç artış gösterdi! Bankada parası olan yaşadı! 20.000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...

20.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİNİN GETİRİSİ NE KADAR?

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  • 12
Faizler arşa çıktı, kazanç artış gösterdi! Bankada parası olan yaşadı! 20.000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...

20.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİNİN GETİRİSİ NE KADAR?