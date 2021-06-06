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Faizler arşa çıktı, kazanç artış gösterdi! Bankada parası olan yaşadı! 20.000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...
Bankada parası olan vatandaşlar yatırım için son dakika müjdeler geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs ayı içerisinde açıkladığı faiz kararının arkasından bankalar da faiz oranlarında güncelleme yaptı. Vadeli mevduat hesabını yatırım olarak değerlendirmek isteyenler bankaların açıklamalarını yakından takip ediyor. Getirisi önceden bilinen mevduat faizi için 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faiz getirisi belli oldu. İşte, 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 18:41 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 19:49
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