Faizler arşa çıktı, kazanç artış gösterdi! Bankada parası olan yaşadı! 20.000 TL’nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...

20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi ne kadar? sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mevduat faizi için uygulanan stopaj indirimi 2 ay süreyle uzatıldı. Son dönemde yatırımcıların tercih ettiği mevduat faizi için bankalardan peş peşe açıklamalar yakından takip ediliyor. Mevduat faizi yatırımlarının önceden tahmin edilebilir olması parasını değerlendirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. ING, FibaBank, AnadoluBank, Alternatif Bank, Burgan Bank bankalarının 32 günlük mevduat getirisi belli oldu. İşte, 20.000 TL'nin 32 günlük vadeli mevduat faizinin getirisi...