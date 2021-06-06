07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Acil nakit ihtiyacı olanlar muradına erecek! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi ödeme imkanı! Ziraat, Vakıf, Türkiye Finans...

Acil nakit ihtiyacı olanlar muradına erecek! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi ödeme imkanı! Ziraat, Vakıf, Türkiye Finans...

Pandemi döneminde bankalar kredi fırsatlarını tek tek açıklıyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. SGK veya BAĞ-KUR ile emekli sandığından emeklisi olanlar ve malulen emeklilere bazı bankalar faizsiz kredi vermektedir. Emeklilerin sunulan faizsiz kredi imkanından yararlanması için 8 şartı yerine getirmesi gerekiyor. Şarları yerine getirenlere başvurmaları halinde faizsiz kredi imkanı sağlıyor. İşte, emeklilere faizsiz kredi imkanı sağlayan bankalar...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 19:00
  • 1
  • 9
Acil nakit ihtiyacı olanlar muradına erecek! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi ödeme imkanı! Ziraat, Vakıf, Türkiye Finans...

Bankalar müşterilerine kredi almak için fırsat sunuyor. Emekli vatandaşlara kolay ödeme imkanı sağlayan bankalar araştırılan konular arasında yer alıyor. SGK veya BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşların yanı sıra malulen emekliliği bulunan kişiler de faizsiz kredi imkânından yararlanabiliyor. Emekli vatandaşların kredi imkanından yararlanması için 8 şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Tüm şartları yerine getiren emekliler faizsiz kredi imkanından yararlanabiliyor. Faizsiz kredi veren bankalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Ziraat, Vakıf, Türkiye Finans Katılım faizsiz kredi başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Acil nakit ihtiyacı olanlar muradına erecek! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi ödeme imkanı! Ziraat, Vakıf, Türkiye Finans...

SGK veya BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşların yanı sıra malulen emekliliği bulunan kişiler de faizsiz kredi imkânından yararlanabiliyor. Ancak bu haklardan yararlanmak için bankaların belirlemiş olduğu şartları yerine getirmek gerekiyor. Şartları sağlayan emekliler bankalardan faizsiz olarak kredi çekebiliyor.

  • 3
  • 9
Acil nakit ihtiyacı olanlar muradına erecek! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi ödeme imkanı! Ziraat, Vakıf, Türkiye Finans...

EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Emekliler faizsiz kredi imkânından yararlanabilmek için aşağıdaki bankalara başvurabilir.

Ziraat Katılım, (KAR PAYI)

Vakıf Katılım Bankası, (KAR PAYI)

Türkiye Finans Katılım Bankası, (KAR PAYI)

Albaraka Türk Katılım Bankası (KAR PAYI)

  • 4
  • 9
Acil nakit ihtiyacı olanlar muradına erecek! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi ödeme imkanı! Ziraat, Vakıf, Türkiye Finans...

EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

Yukarıda sayılan bankaların faizsiz kredi imkânlarından yararlanmak isteyen emeklilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Bunlardan ilki aylık taksitlerin çekilen maaşın yüzde 70 oranını aşmamalı

Kredi çekmek istediğiniz bankanın dışında herhangi bir bankada krediniz olmamalı

Kredi çekmeyen isteyen emekli 75 yaşını aşmamalı

  • 5
  • 9
Acil nakit ihtiyacı olanlar muradına erecek! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi ödeme imkanı! Ziraat, Vakıf, Türkiye Finans...

Emekli olan kişinin sicili temiz olmalı

Üzerinde hiçbir şekilde icra veya kırmızı kalem olmamalı

Herhangi bir bankanın kara listesinde olmamalı

Krediye başvuran emekli başka bir yerde çalışıyorsa kazancını bankaya göstermeli.

Bankanın ipotek istemesi halinde eşten izin belgesi alınmalı