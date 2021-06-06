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Acil nakit ihtiyacı olanlar muradına erecek! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi ödeme imkanı! Ziraat, Vakıf, Türkiye Finans...
Pandemi döneminde bankalar kredi fırsatlarını tek tek açıklıyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. SGK veya BAĞ-KUR ile emekli sandığından emeklisi olanlar ve malulen emeklilere bazı bankalar faizsiz kredi vermektedir. Emeklilerin sunulan faizsiz kredi imkanından yararlanması için 8 şartı yerine getirmesi gerekiyor. Şarları yerine getirenlere başvurmaları halinde faizsiz kredi imkanı sağlıyor. İşte, emeklilere faizsiz kredi imkanı sağlayan bankalar...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 19:00
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