Acil nakit ihtiyacı olanlar muradına erecek! 500 - 650 - 750 TL taksitle kredi ödeme imkanı! Ziraat, Vakıf, Türkiye Finans...

Bankalar müşterilerine kredi almak için fırsat sunuyor. Emekli vatandaşlara kolay ödeme imkanı sağlayan bankalar araştırılan konular arasında yer alıyor. SGK veya BAĞ-KUR'dan emekli olan vatandaşların yanı sıra malulen emekliliği bulunan kişiler de faizsiz kredi imkânından yararlanabiliyor. Emekli vatandaşların kredi imkanından yararlanması için 8 şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Tüm şartları yerine getiren emekliler faizsiz kredi imkanından yararlanabiliyor. Faizsiz kredi veren bankalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Ziraat, Vakıf, Türkiye Finans Katılım faizsiz kredi başvuru şartları...