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Haberler Galeri Faizler alev aldı, kazançlar küpüne sığmıyor! Barut fıçısı oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

Faizler alev aldı, kazançlar küpüne sığmıyor! Barut fıçısı oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bankada birikimi olan vatandaşlar en kazançlı yatırımı yapabilmek için harekete geçiyor. Parasını değerlendirmek isteyenler kredi mevduat faizi için bankaların sunduğu fırsatları takip ediyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Mevduat getirisini öğrenmek isteyenler bankaların resmi internet siteleri üzerinden hesaplama yapıyor. İşte, 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

Giriş Tarihi: 09.06.2021 21:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 21:16
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Faizler alev aldı, kazançlar küpüne sığmıyor! Barut fıçısı oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde birikimlerini getirisi fazla olan yatırımlarda değerlendirmek isteyenler sorgulamalarını sürdürüyor. Özellikle birikimlerini risksiz yatırımlarda değerlendirmek isteyenler mevduat faizi oranlarını yakından takip ediyor. Bankaların mevduat faizi oranları farklılık gösteriyor. Nakit parası olanlar yatırımlarını en uygun yatırımda değerlendirmek istiyor. . Ayrıca 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faizler alev aldı, kazançlar küpüne sığmıyor! Barut fıçısı oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

İşte 32 günlük faiz oranları;

AKBANK

Faiz: 18,00

Örnek mevduat: 20.000 TL

Net Kazanç: 299,84 TL

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Faizler alev aldı, kazançlar küpüne sığmıyor! Barut fıçısı oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

ING

Faiz: 18,50

Örnek mevduat: 20.000 TL

Net Kazanç: 308,16 TL

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Faizler alev aldı, kazançlar küpüne sığmıyor! Barut fıçısı oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

HSBC

Faiz: 19,00

Örnek mevduat: 20.000 TL

Net Kazanç: 316,49 TL

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Faizler alev aldı, kazançlar küpüne sığmıyor! Barut fıçısı oldu! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

ODEABANK

Faiz: 19,25

Örnek mevduat: 20.000 TL

Net Kazanç: 320,66 TL