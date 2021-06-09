Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...

Bir süredir gündemde olan zincir marketlere yönelik düzenlemelerle ilgili taslak tamamlandı. Buna göre küçük esnaf ve bakkalları koruyacak bazı maddeleri içeren kanun taslağı önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Küçük esnafı korumak için harekete geçilen düzenleme kapsamında zincir marketler, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometre olacak. İşte, market düzenlemesinin detayları...