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Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...

Bir süredir gündemde olan zincir marketlere yönelik düzenlemelerle ilgili taslak tamamlandı. Buna göre küçük esnaf ve bakkalları koruyacak bazı maddeleri içeren kanun taslağı önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Küçük esnafı korumak için harekete geçilen düzenleme kapsamında zincir marketler, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometre olacak. İşte, market düzenlemesinin detayları...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 21:37 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 21:37
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Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...

Marketler için düzenleme... Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük esnafı koruma çağrısı üzerine hükümet harekete geçti. Küçük esnafı korumak için harekete geçilen düzenleme kapsamında zincir marketler, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak. Bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometre olacak. Marketler için yeni düzenlemenin kısa süre içinde gündeme gelmesi bekleniyor. İşte, yeni market düzenlemesinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...

PAZAR GÜNÜ İÇİN 2 FORMÜL MASADA

Düzenlemede öne çıkan başlıklardan biri zincir marketlerin çalışma saatleri. Bu kapsamda küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak.

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Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...

Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde. Ancak AVM'lerin de haftanın bir günü kapalı olması formülünün corona virüs tedbirleri kapsamında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre daha ertelenebileceği üzerinde duruluyor.

Öte yandan, yeni açılacak AVM'ler arasında ise en az 5 kilometre mesafe olacak.

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Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...

BULVARDA 2 KİLOMETRE MESAFE KURALI

Hazırlanan teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Hazırlanan düzenleme kapsamında zincir marketler, mahalle bakkalının 200 metre yanında olamayacak.

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Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...

Ayrıca bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.