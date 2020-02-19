550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!

İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? Kirada oturan ve uygun fiyatlı bir kiralık daire arayışına giren vatandaşlar, İstanbul kiralık daire fiyatları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul gibi dev bir metropolde; kira fiyatları kimi semtlerde cep yakarken, kimi semtlerde gayet uygun fiyatlarla olabiliyor. Peki, İstanbul kira fiyatları ne kadar? Hürriyet'in haberine göre; yaşanan son depremin ardından, beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle birçok kişi eski konutlarından ayrılmak istiyor. Bu nedenle yeni konutlara yoğun talep var. İşte, ilçe ilçe İstanbul kira fiyatları!