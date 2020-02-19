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550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!

Ev sahibi olmayan ve kirada oturan vatandaşlar için en büyük dertlerden birisi kira fiyatları. Özellikle İstanbul gibi büyük bir metropolde, bazı semtlerde kiralık daire fiyatları adeta cep yakıyor. Peki, İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? İstanbul'da yaşanan son deprem sonrası, özellikle yeni konutlara yoğun talep var. Eski konutlarında oturmak istemeyen vatandaşlar yeni konut arayışına girdi. Emlak piyasası da hareketlendi. İşte, ilçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları…

Giriş Tarihi: 19.02.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 17:07
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550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!

İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? Kirada oturan ve uygun fiyatlı bir kiralık daire arayışına giren vatandaşlar, İstanbul kiralık daire fiyatları hakkında araştırma yapıyor. İstanbul gibi dev bir metropolde; kira fiyatları kimi semtlerde cep yakarken, kimi semtlerde gayet uygun fiyatlarla olabiliyor. Peki, İstanbul kira fiyatları ne kadar? Hürriyet'in haberine göre; yaşanan son depremin ardından, beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle birçok kişi eski konutlarından ayrılmak istiyor. Bu nedenle yeni konutlara yoğun talep var. İşte, ilçe ilçe İstanbul kira fiyatları!

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550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!

İSTANBUL KİRALIK DAİRE FİYATLARI NE KADAR?

Arnavutköy

En düşük kira: 600 lira

En yüksek kira: 2600 lira

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550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!

Avcılar

En düşük kira: 800 lira

En yüksek kira: 5500 lira

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550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!

Bağcılar

En düşük kira: 1675 lira

En yüksek kira: 4500 lira

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550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!

Bahçelievler

En düşük kira: 1800 lira

En yüksek kira: 2900 lira