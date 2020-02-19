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550 liradan başlıyor… İstanbul’da kira fiyatları ne kadar? İlçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları!
Ev sahibi olmayan ve kirada oturan vatandaşlar için en büyük dertlerden birisi kira fiyatları. Özellikle İstanbul gibi büyük bir metropolde, bazı semtlerde kiralık daire fiyatları adeta cep yakıyor. Peki, İstanbul'da kira fiyatları ne kadar? İstanbul'da yaşanan son deprem sonrası, özellikle yeni konutlara yoğun talep var. Eski konutlarında oturmak istemeyen vatandaşlar yeni konut arayışına girdi. Emlak piyasası da hareketlendi. İşte, ilçe ilçe İstanbul kiralık daire fiyatları…
Giriş Tarihi: 19.02.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 17:07
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