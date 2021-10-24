Binlerce memuru sevindiren haber! Sözleşmeli memurlara 4/A kadrosu geliyor! 3600 ek göstergeyle hangi memurlar kadroya geçecek?

Yüzbinlerce memura 4/A kadrosu geliyor! Binlerce memuru sevindiren haber! 3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamında, öğretmen, hemşire, imam gibi kadrolu memurların yanı sıra, sözleşmeli memurlara da haklar tanınacak. Bunlardan en önemlisi ise kadro olacak. Daha önce 4C kadrosundaki özelleştirmeden gelen personel 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi de 4B'li personelin 4/A kadrosuna alınması gündeme geldi.