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Haberler Galeri Binlerce memuru sevindiren haber! Sözleşmeli memurlara 4/A kadrosu geliyor! 3600 ek göstergeyle hangi memurlar kadroya geçecek?

Binlerce memuru sevindiren haber! Sözleşmeli memurlara 4/A kadrosu geliyor! 3600 ek göstergeyle hangi memurlar kadroya geçecek?

Yüzbinlerce memura 4/A kadrosu geliyor! Binlerce memuru sevindiren haber! 3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamında, öğretmen, hemşire, imam gibi kadrolu memurların yanı sıra, sözleşmeli memurlara da haklar tanınacak. Bunlardan en önemlisi ise kadro olacak. Daha önce 4C kadrosundaki özelleştirmeden gelen personel 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi de 4B'li personelin 4/A kadrosuna alınması gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 16:44
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Binlerce memuru sevindiren haber! Sözleşmeli memurlara 4/A kadrosu geliyor! 3600 ek göstergeyle hangi memurlar kadroya geçecek?

Kamuda sözleşmeli olarak görev yapan yaklaşık 530 bin memur bulunuyor. Sözleşmeli memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamında müjdeli haber geldi. Bu düzenlemeyle, başta Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçilmesi sağlanacak. Kadro çalışmasına 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre yerel yönetimlerde belediyelerde çalışan personellerin de dahil edilmesi bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Binlerce memuru sevindiren haber! Sözleşmeli memurlara 4/A kadrosu geliyor! 3600 ek göstergeyle hangi memurlar kadroya geçecek?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; kamuda çalışan milyonlarca personelin birçok sorunu çözülürken yeni çalışmalarla birçok dengesizlik de ortadan kaldırılacak.

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Binlerce memuru sevindiren haber! Sözleşmeli memurlara 4/A kadrosu geliyor! 3600 ek göstergeyle hangi memurlar kadroya geçecek?

Daha önce gerçekleştirilen bir çalışma ile 4C kadrosundaki özelleştirmeden gelen personel 4B'li yapılmış ve kadroya alınmıştı. Şimdi de 4B kadrosundaki sözleşmeli personel için 4A'lı yani kadrolu olma yolu açılıyor.

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Binlerce memuru sevindiren haber! Sözleşmeli memurlara 4/A kadrosu geliyor! 3600 ek göstergeyle hangi memurlar kadroya geçecek?

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurların 3600 ek gösterge zamları ile birlikte kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurların da sorunları gündeme taşınmıştı.

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Binlerce memuru sevindiren haber! Sözleşmeli memurlara 4/A kadrosu geliyor! 3600 ek göstergeyle hangi memurlar kadroya geçecek?

Toplu sözleşme metnine de giren bu iki konuda çalışma yapılacağı ve 2022 yılının sonunda tamamlanacağı da açıklanmıştı.