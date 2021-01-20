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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Faiz beklentisi nedir? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi nedir? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 200 puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarılmıştı. Bu ay gerçekleştirilecek Merkez Bankası toplantısının tarihi merakla beklenirken, ekonomistler faiz beklentisini açıkladı. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Merkez Bankası faiz beklentisi nedir? Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 20.01.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 13:23
Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ayki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi nedir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
GALERİ DEVAM EDİYOR MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Ocak ayı toplantısını 21 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ayki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı. Karar metninde, gelecek dönemde parasal duruşun sıkılığının, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmişti.
Ekonomistler, yarın gerçekleştirilecek toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
TCMB'nin parasal duruştaki sıkılığı piyasaya göstermesi ve kredibilitesini güçlendirmesi adına ölçülü faiz artırımının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen ekonomistler, karar metninde enflasyon ve dolarizasyona ilişkin verilecek mesajların yakından takip edileceğini dile getirdi.
"FAİZ KARAR AÇISINDAN TCMB'NİN YAKIN DÖNEM ENFLASYON PATİKASINI NASIL ÖNGÖRDÜĞÜ KRİTİK OLACAK" AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, aralık enflasyonunun yıllık yüzde 14,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, enflasyonun bu seviyesi ile gerçekleşen enflasyona göre hesaplanan politika reel faizinin yüzde 2,1 ve beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizin yüzde 5,6 seviyesinde bulunduğunu söyledi.