"FAİZ KARAR AÇISINDAN TCMB'NİN YAKIN DÖNEM ENFLASYON PATİKASINI NASIL ÖNGÖRDÜĞÜ KRİTİK OLACAK"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, aralık enflasyonunun yıllık yüzde 14,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, enflasyonun bu seviyesi ile gerçekleşen enflasyona göre hesaplanan politika reel faizinin yüzde 2,1 ve beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizin yüzde 5,6 seviyesinde bulunduğunu söyledi.