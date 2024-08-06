Emekliye ocak zammı kapıda! SSK, Bağ-Kur’luya en düşük %14.60’lık oran geldi! İşte kuruşu kuruşuna emekli maaş hesap tablosu...

Anketlerden Gelen İpuçları

Ekonomistlerle yapılan son ankete göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) tahmini yüzde 42.95 olarak belirlendi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 yılına yüzde 14.60 oranındaki maaş zammıyla başlayacaklar.



Memurlar İçin Enflasyon Farkı

Bu enflasyon tahmini, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı için de yol gösterici oldu. Eğer 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14.60 olarak gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 4.18 enflasyon farkı alabilecekler. Böylece, yüzde 6'lık zam oranı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.43'e ulaşacak. Bu durumda, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 295 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 588 liradan 19 bin 422 liraya yükselecek.



