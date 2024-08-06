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Haberler Galeri Emekliye ocak zammı kapıda! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük %14.60'lık oran geldi! İşte kuruşu kuruşuna emekli maaş hesap tablosu...

Emekliye ocak zammı kapıda! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük %14.60'lık oran geldi! İşte kuruşu kuruşuna emekli maaş hesap tablosu...

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına geçtiğimiz ay yapılan zamlarla birlikte, zamlı aylıklar hesaplara yattı. Yeni taban aylık farkının ödenmesi için 7 Ağustos tarihi belirlenirken, 3.7 milyon kişi bu farkı almak için gün sayıyor. Enflasyon tahminleri, memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Ocak ayında alacakları maaş artışlarını şekillendirmeye başladı. Peki, emekliyi ocak ayında ne bekliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 06:56
Emekliye ocak zammı kapıda! SSK, Bağ-Kur’luya en düşük %14.60’lık oran geldi! İşte kuruşu kuruşuna emekli maaş hesap tablosu...

Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, 2024'ün ikinci maaş artışını aldı. Temmuz ayında yapılan zam, memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 24.73 olarak gerçekleşti. Memurlar ve emekliler, bu oranların yansıtıldığı kök aylık ve ek ödemelerini alarak rahat bir nefes aldı. Peki 2025 Ocak ayında emekliyi neler bekliyor? İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

Emekliye ocak zammı kapıda! SSK, Bağ-Kur’luya en düşük %14.60’lık oran geldi! İşte kuruşu kuruşuna emekli maaş hesap tablosu...

Fark Ödemesi İçin Geri Sayım

Son günlerde, 10 bin lira taban aylık kapsamında yapılan ödemelerle emekliler zamlı maaşlarını almaya başladılar. Ancak, taban emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesiyle birlikte, 7 Ağustos'ta 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya kadar fark ödemesi yapılacak. Bu ödemeyle birlikte, tüm memurlar ve emekliler Temmuz zammını tam olarak almış olacaklar.

Emekliye ocak zammı kapıda! SSK, Bağ-Kur’luya en düşük %14.60’lık oran geldi! İşte kuruşu kuruşuna emekli maaş hesap tablosu...

Ocak Ayı Zamları Bekleniyor

Memurlar ve emekliler için bir sonraki maaş artışı Ocak ayında yapılacak. Bu zam oranını belirleyecek en önemli faktör, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon olacak. Altı aylık enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurlar ve memur emeklilerinin ise yüzde 6'lık artışına eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak. İkinci yarıda enflasyon yüzde 10'u aşarsa, aşan kısım memurların Ocak zammına eklenecek.

Emekliye ocak zammı kapıda! SSK, Bağ-Kur’luya en düşük %14.60’lık oran geldi! İşte kuruşu kuruşuna emekli maaş hesap tablosu...

İlk Enflasyon Verisi Açıklandı

Zam oranları için ilk veri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23 olarak duyuruldu. Kalan beş ayın verileriyle birlikte zam oranları netleşecek. Ancak şimdiden bazı ipuçları mevcut. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, bu konuda önemli bilgiler sunuyor.

Emekliye ocak zammı kapıda! SSK, Bağ-Kur’luya en düşük %14.60’lık oran geldi! İşte kuruşu kuruşuna emekli maaş hesap tablosu...

Anketlerden Gelen İpuçları

Ekonomistlerle yapılan son ankete göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) tahmini yüzde 42.95 olarak belirlendi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.60 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 yılına yüzde 14.60 oranındaki maaş zammıyla başlayacaklar.

Memurlar İçin Enflasyon Farkı

Bu enflasyon tahmini, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı için de yol gösterici oldu. Eğer 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14.60 olarak gerçekleşirse, memurlar ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 4.18 enflasyon farkı alabilecekler. Böylece, yüzde 6'lık zam oranı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.43'e ulaşacak. Bu durumda, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 295 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı ise 17 bin 588 liradan 19 bin 422 liraya yükselecek.