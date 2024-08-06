06 Ağustos 2024, Salı
Emekliye ocak zammı kapıda! SSK, Bağ-Kur'luya en düşük %14.60'lık oran geldi! İşte kuruşu kuruşuna emekli maaş hesap tablosu...
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına geçtiğimiz ay yapılan zamlarla birlikte, zamlı aylıklar hesaplara yattı. Yeni taban aylık farkının ödenmesi için 7 Ağustos tarihi belirlenirken, 3.7 milyon kişi bu farkı almak için gün sayıyor. Enflasyon tahminleri, memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Ocak ayında alacakları maaş artışlarını şekillendirmeye başladı. Peki, emekliyi ocak ayında ne bekliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 06:56