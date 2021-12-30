En düşük maaş 5 bin TL’yi geçecek! Memurların yüzü zamla gülecek! İkramiye, aile yardımı, ek zamla yeni maaşlar…

Memurların yüzü zamla gülecek! En düşük maaş 5 bin TL'yi geçecek! Milyonlarca memur yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Asgari ücrete yüzde 50.5 oranında zam yapılmasının ardından, gözler memur ve emekli maaşlarına çevrilmişti. 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memurlar enflasyon oranında zam alacak. Ayrıca ek zam, ikramiye ve aile yardımıyla maaşlarda artış yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre; aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. İşte, memur maaş zammına ilişkin son bilgiler!