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En düşük maaş 5 bin TL’yi geçecek! Memurların yüzü zamla gülecek! İkramiye, aile yardımı, ek zamla yeni maaşlar…

Memurların yüzü zamla gülecek! En düşük maaş 5 bin TL'yi geçecek! Milyonlarca memur yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Asgari ücrete yüzde 50.5 oranında zam yapılmasının ardından, gözler memur ve emekli maaşlarına çevrilmişti. 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, memurlar enflasyon oranında zam alacak. Ayrıca ek zam, ikramiye ve aile yardımıyla maaşlarda artış yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre; aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. İşte, memur maaş zammına ilişkin son bilgiler!

Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 12:20
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En düşük maaş 5 bin TL’yi geçecek! Memurların yüzü zamla gülecek! İkramiye, aile yardımı, ek zamla yeni maaşlar…

En düşük maaş 5 bin TL'yi geçecek! Memurların yüzü zamla gülecek! Milyonlarca memur yeni yılda kazançlarının ne olacağını araştırıyor. Memurlara yapılacak ek zammın yanı sıra; enflasyon zammı, toplu sözleşme ikramiyesinde artış ve aile yardımında artış olması bekleniyor. Böylelikle aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin TL'yi geçeceği tahmin ediliyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a göre ek zam 15 Ocak tarihine kadar yetişecek.

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En düşük maaş 5 bin TL’yi geçecek! Memurların yüzü zamla gülecek! İkramiye, aile yardımı, ek zamla yeni maaşlar…

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.

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En düşük maaş 5 bin TL’yi geçecek! Memurların yüzü zamla gülecek! İkramiye, aile yardımı, ek zamla yeni maaşlar…

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.

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En düşük maaş 5 bin TL’yi geçecek! Memurların yüzü zamla gülecek! İkramiye, aile yardımı, ek zamla yeni maaşlar…

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Bu oranın enflasyon farkıyla beraber yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor.

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En düşük maaş 5 bin TL’yi geçecek! Memurların yüzü zamla gülecek! İkramiye, aile yardımı, ek zamla yeni maaşlar…

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati önceki akşam A Haber ve A Para ortak yayında emekli ve memurun dört gözle beklediği zamma ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış.