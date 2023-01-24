HaberlerGaleriEmekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...
Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...
Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 2023 Ocak ayı itibarıyla belirlenen yüzde 30'luk zam oranları hesaplara yansımaya başladı. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 16.48 oranında zamlı maaşlarını almaya başladı. Geri kalan maaş farklarının ise birkaç gün içerisinde ödenmesi bekleniyor. SSK emeklileri ise yüzde 30'luk zam oranını net bir şekilde gördü. Peki 3600 ek gösterge artışları maaşlara ne zaman yansıyacak? İşte konuya ilişkin detaylar...