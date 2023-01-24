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Haberler Galeri Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...

Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...

Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 2023 Ocak ayı itibarıyla belirlenen yüzde 30'luk zam oranları hesaplara yansımaya başladı. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 16.48 oranında zamlı maaşlarını almaya başladı. Geri kalan maaş farklarının ise birkaç gün içerisinde ödenmesi bekleniyor. SSK emeklileri ise yüzde 30'luk zam oranını net bir şekilde gördü. Peki 3600 ek gösterge artışları maaşlara ne zaman yansıyacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 08:37
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Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...

6 aylık enflasyon oranı baz alınarak belirlenen yüzde 30'luk maaş artışları memur ve emeklilerin hesaplarına yansımaya başladı. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya yükselirken en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 lira oldu. Memur ve memur emeklileri 15 Ocak'ta yüzde 30'luk zamların belirli bir kısmını aldı. Geri kalan 13.52 puanlık kısmın ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? 3600 ek gösterge artışları maaşlara ne zaman yansıyacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA GEÇİYOR!

Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam hesaplara yatmaya başladı. Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16.48 artış oranı, yüzde 13.52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanıyor.

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Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16.48 oranında zamlı maaşlarını almaya başladı. Kalan 13.52 puanlık kısım ise birkaç gün içinde hesaplara yatırılacak.

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Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...

SSK EMEKLİLERİ NET 30 ARTIŞI GÖRDÜ

Ödeme günü gelen SSK emeklileri ise yüzde 30'luk zammı net olarak maaşlarında gördü. Emekli aylıkları Emekli Sandığı'nda her ayın 1'i ila 5'inde; SSK'lılarda 17'si ila 26'sında; Bağ-Kur'lularda ise her ayın 25'i ila 28'inde ödeniyor.

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Emekliye 7.901 TL, Memura 11.848 TL MAAŞ! Yüzde 30 Zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-kur...

EMEKLİYE 7.901 TL, MEMURA 11.848 MAAŞ

Yeni zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya çıktı. Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.