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Haberler Galeri Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR'a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...

Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR'a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon artışı için yeni bir ipucu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmini, gelecek enflasyon artışına dair önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda, emeklilerin maaşlarına yapılacak ek iyileştirme çalışmaları da sürüyor. Emeklilere yapılacak zam miktarı, 6 aylık enflasyon tahminine göre şekillenecek. Bu kapsamda, en düşük maaştan en yüksek maaşa kadar olan farklı maaş grupları için detaylı hesaplamalar gerçekleştirdi. İşte emekli maaşları için güncel hesaplama!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 06:53
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Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR’a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayındaki enflasyon artışına dair yeni bir ipucu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmini, beklenen enflasyon artışı hakkında önemli bilgiler sunuyor. Aynı dönemde, emeklilerin maaşlarına yönelik ek iyileştirme çalışmaları da devam ediyor. İşte emekli maaş zammında güncel hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR’a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...

Emeklilerin maaşları için ek iyileştirme çalışması sürerken, Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı için de ipuçları geliyor.

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Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR’a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammı için 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisine bakılacak. İlk veri de geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı.

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Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR’a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...

MERKEZ NE AÇIKLAMIŞTI?

Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Ancak ipuçları da geliyor.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak güncellenmişti. Bu tahmine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.

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Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR’a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...

ANKETTEN NE ÇIKTI?

Bugün yeni bir tahmin daha geldi. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59.46 çıktı.

Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 33.13 olarak gerçekleşecek. Emeklilerin zam oranı da bu durumda yüzde 33.13 olacak.