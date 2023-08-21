Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR'a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon artışı için yeni bir ipucu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan TÜFE tahmini, gelecek enflasyon artışına dair önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda, emeklilerin maaşlarına yapılacak ek iyileştirme çalışmaları da sürüyor. Emeklilere yapılacak zam miktarı, 6 aylık enflasyon tahminine göre şekillenecek. Bu kapsamda, en düşük maaştan en yüksek maaşa kadar olan farklı maaş grupları için detaylı hesaplamalar gerçekleştirdi. İşte emekli maaşları için güncel hesaplama!