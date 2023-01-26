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Haberler Galeri EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde 1.250 çarşı ve mahalle bekçi alımı gerçekleştirecek. 18 Ocak itibarıyla başvuruları başlayan ilana dair detaylar sıklıkla araştırılıyor. İçlerinde İstanbul, İzmir gibi illerinde bulunduğu 26 ilde yapılacak olan bekçi alımı başvuru şartları neler? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 16:16
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EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

EGM çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. 1.250 çarşı ve mahalle bekçi alımı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki EGM bekçi alımı başvuru şartları neler? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2023 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

EGM BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

EGM tarafından 26 ilde çarşı ve mahalle bekçi alımı yapılacak. Başvuruda bulunacak adaylar, 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

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EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILACAK?

Adaylar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet şifresi ile giriş yapmak ve ilgili alanları doldurmak sureti ile başvuruları online olarak gerçekleştirmesi gerekiyor

EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

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EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,