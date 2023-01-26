26 Ocak 2023, Perşembe
EGM BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI | 26 ilde 1.250 kişi alınacak! Çarşı ve mahalle bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte iller ve kontenjanlar...
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde 1.250 çarşı ve mahalle bekçi alımı gerçekleştirecek. 18 Ocak itibarıyla başvuruları başlayan ilana dair detaylar sıklıkla araştırılıyor. İçlerinde İstanbul, İzmir gibi illerinde bulunduğu 26 ilde yapılacak olan bekçi alımı başvuru şartları neler? EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 26.01.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 16:16
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