03 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 6,5 milyon memur emeklisine ilk zam ipucu geldi! Ocak 2024'te 30.966 TL maaş! %24.45 enflasyon farkı maaşlara eklenecek! Toplu sözleşme, ek iyileştirme...

6,5 milyon memur emeklisine ilk zam ipucu geldi! Ocak 2024'te 30.966 TL maaş! %24.45 enflasyon farkı maaşlara eklenecek! Toplu sözleşme, ek iyileştirme...

Emekli ve memurlar Temmuz ayı hesaplamalarına hız kesmeden başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında maaşlara ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Diğer yandan 2023-2024 dönemi toplu sözleşme görüşmelerinde ek iyileştirmeler de gündemin ilk maddesinde yer alıyor. Konfederasyonun 2025'e ilişkin teklifi ise ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış olarak geldi. Maaşlara yapılacak yeni zam oranı için hesaplamalar hız kesmeden başladı. İşte memur ve memur emeklilieri için yeni hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:28
  • 1
  • 26
6,5 milyon memur emeklisine ilk zam ipucu geldi! Ocak 2024’te 30.966 TL maaş! %24.45 enflasyon farkı maaşlara eklenecek! Toplu sözleşme, ek iyileştirme...

TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon oranları neticesinde maaşlara yapılacak yeni zam oranı merak ediliyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı dışında ek iyileştirmeler de gündeme geldi. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, emekli ve memur maaşları için yeni hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
6,5 milyon memur emeklisine ilk zam ipucu geldi! Ocak 2024’te 30.966 TL maaş! %24.45 enflasyon farkı maaşlara eklenecek! Toplu sözleşme, ek iyileştirme...

TEFE-TÜFE TÜİK TEMMUZ 2023 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayının gelmesiyle beraber Gözler TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Bilindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı, her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor.

  • 3
  • 26
6,5 milyon memur emeklisine ilk zam ipucu geldi! Ocak 2024’te 30.966 TL maaş! %24.45 enflasyon farkı maaşlara eklenecek! Toplu sözleşme, ek iyileştirme...

  • 4
  • 26
6,5 milyon memur emeklisine ilk zam ipucu geldi! Ocak 2024’te 30.966 TL maaş! %24.45 enflasyon farkı maaşlara eklenecek! Toplu sözleşme, ek iyileştirme...
  • 5
  • 26
6,5 milyon memur emeklisine ilk zam ipucu geldi! Ocak 2024’te 30.966 TL maaş! %24.45 enflasyon farkı maaşlara eklenecek! Toplu sözleşme, ek iyileştirme...