6,5 milyon memur emeklisine ilk zam ipucu geldi! Ocak 2024'te 30.966 TL maaş! %24.45 enflasyon farkı maaşlara eklenecek! Toplu sözleşme, ek iyileştirme...

Emekli ve memurlar Temmuz ayı hesaplamalarına hız kesmeden başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında maaşlara ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Diğer yandan 2023-2024 dönemi toplu sözleşme görüşmelerinde ek iyileştirmeler de gündemin ilk maddesinde yer alıyor. Konfederasyonun 2025'e ilişkin teklifi ise ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış olarak geldi. Maaşlara yapılacak yeni zam oranı için hesaplamalar hız kesmeden başladı. İşte memur ve memur emeklilieri için yeni hesaplamalar!