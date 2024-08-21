Emekliye %42’lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C’liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...

Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti ve bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışıyla birlikte yüzde 19,31 oranında zam aldı. Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, üst bandı yüzde 42 olarak belirledi. Peki bu durum emekli maaşlarını nasıl etkileyecek?