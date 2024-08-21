21 Ağustos 2024, Çarşamba
Emekliye %42'lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C'liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak güncelledi ve üst bandı yüzde 42 olarak belirledi. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, emeklilere yüzde 10 ila 14 arasında bir maaş artışı öngörülüyor. Peki emekli 2025 Ocak'ta ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur'lunun en düşük maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 06:56