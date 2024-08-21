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Haberler Galeri Emekliye %42'lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C'liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...

Emekliye %42'lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C'liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak güncelledi ve üst bandı yüzde 42 olarak belirledi. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, emeklilere yüzde 10 ila 14 arasında bir maaş artışı öngörülüyor. Peki emekli 2025 Ocak'ta ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur'lunun en düşük maaşı kaç TL olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 06:56
Emekliye %42’lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C’liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...

Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti ve bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışıyla birlikte yüzde 19,31 oranında zam aldı. Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, üst bandı yüzde 42 olarak belirledi. Peki bu durum emekli maaşlarını nasıl etkileyecek?

Emekliye %42’lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C’liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...

Temmuz Ayında Enflasyon Oranları ve Emeklilere Yansımaları

Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu oran doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı oranda zam alırken, memurlar ve memur emeklilerine toplu sözleşme artışıyla birlikte yüzde 19,31 oranında zam yapıldı.

Emekliye %42’lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C’liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...

Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahminleri Değişmedi

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini koruyarak yüzde 38 olarak belirledi. Ayrıca, enflasyon tahmininin üst bandı yüzde 42 olarak açıklandı.

Emekliye %42’lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C’liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda düşüş beklentilerini dile getirirken, tahminlerde herhangi bir değişiklik yapmadı.

Emekliye %42’lik zam tablosu ortaya çıktı! 4A-4B-4C’liye 2025 hesaplaması yapıldı: 11.250, 12.600, 13.400, 18.000 TL alana...

Bu tahminler, yıl sonu itibarıyla emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranlarını da etkileyecek.