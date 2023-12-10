10 Aralık 2023, Pazar
Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...
TOKİ müjdeyi verdi! O tarihte başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni bir satış kampanyası başlatarak ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenleri sevindirdi. Bu kapsamda, 32 ilde toplamda 169 konut açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Peki, TOKİ 2023 açık artırma ne zaman?, TOKİ işyeri satışı hangi tarihte yapılacak? İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.12.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 11:20
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