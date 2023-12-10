10 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...

Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...

TOKİ müjdeyi verdi! O tarihte başlıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni bir satış kampanyası başlatarak ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenleri sevindirdi. Bu kapsamda, 32 ilde toplamda 169 konut açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Peki, TOKİ 2023 açık artırma ne zaman?, TOKİ işyeri satışı hangi tarihte yapılacak? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 10.12.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 11:20
  • 1
  • 11
Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...

"TOKİ açık artırma ne zaman, hangi illerde?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ, Türkiye genelindeki 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. TOKİ'nin bu yeni satış kampanyası, ev veya iş yeri sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için önemli bir fırsat. İşte TOKİ Emlak Müzayede açık artırma hakkında detaylı bilgiler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...

TOKİ 2023 AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?

Ev sahibi olmak isteyenleri ilgilendiren bu önemli satış, 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Konutlar için 13 Aralık Çarşamba, iş yerleri için 14 Aralık Perşembe günü yapılacak açık artırmalar, Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 11
Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...

Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de teklif verilebilecek. Açık artırmaya internet katılımı için kayıtlar, 12 Aralık Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

  • 4
  • 11
Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...

Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

  • 5
  • 11
Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...

TOKİ AÇIK ARTIRMA KONUT SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olabilecek.