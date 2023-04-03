SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'li maaş takvimi ayyuka çıktı! Emekliye 11.050 TL Nisan'da hesapta! Tahsis no ile 7.500, 8.000, 8.750, 9.250 TL alanlar...

Emekli taban maaşlarında yaşanan artış sonrasında ücret 7.500 TL olarak güncellendi. Nisan ayının gelmesinin ardından emekli ve memurlar ödeme takvimini merak ediyor. Diğer yandan EYT başvuruları tamamlanan vatandaşlar ilk maaşlarına kavuşacak. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT'linin maaşları belirlenen tahsis numaralarına göre hesaplara yatacak. Bayram ikramiyelerinin de hesaplara dahil edilmesinin ardından emekliler Nisan ayında kazançlı çıkacak. Peki emekli Nisan maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar zamlı mı ödenecek? İşte ödeme takvimi...