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Haberler Galeri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'li maaş takvimi ayyuka çıktı! Emekliye 11.050 TL Nisan'da hesapta! Tahsis no ile 7.500, 8.000, 8.750, 9.250 TL alanlar...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT'li maaş takvimi ayyuka çıktı! Emekliye 11.050 TL Nisan'da hesapta! Tahsis no ile 7.500, 8.000, 8.750, 9.250 TL alanlar...

Emekli taban maaşlarında yaşanan artış sonrasında ücret 7.500 TL olarak güncellendi. Nisan ayının gelmesinin ardından emekli ve memurlar ödeme takvimini merak ediyor. Diğer yandan EYT başvuruları tamamlanan vatandaşlar ilk maaşlarına kavuşacak. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT'linin maaşları belirlenen tahsis numaralarına göre hesaplara yatacak. Bayram ikramiyelerinin de hesaplara dahil edilmesinin ardından emekliler Nisan ayında kazançlı çıkacak. Peki emekli Nisan maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar zamlı mı ödenecek? İşte ödeme takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2023 13:22
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT’li maaş takvimi ayyuka çıktı! Emekliye 11.050 TL Nisan’da hesapta! Tahsis no ile 7.500, 8.000, 8.750, 9.250 TL alanlar...

Emekli maaş ödemelerine yönelik takvim merak ediliyor. Nisan ayına gelinmesinin ardından emekliler maaş takvimi ve iktamiye ödemeleri için araştırmalarını sıklaştırdı. EYT düzenlemesinin yasalaşması ve ardından başvurularını tamamlayan vatandaşlar ilk maaş ödemelerini alacak. Hal böyle olunca,"Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Nisan emekli maaşları zamlı mı yatacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, emekli maaş ve ikramiye takvimi...

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT’li maaş takvimi ayyuka çıktı! Emekliye 11.050 TL Nisan’da hesapta! Tahsis no ile 7.500, 8.000, 8.750, 9.250 TL alanlar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye ve emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT’li maaş takvimi ayyuka çıktı! Emekliye 11.050 TL Nisan’da hesapta! Tahsis no ile 7.500, 8.000, 8.750, 9.250 TL alanlar...

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT’li maaş takvimi ayyuka çıktı! Emekliye 11.050 TL Nisan’da hesapta! Tahsis no ile 7.500, 8.000, 8.750, 9.250 TL alanlar...

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT’li maaş takvimi ayyuka çıktı! Emekliye 11.050 TL Nisan’da hesapta! Tahsis no ile 7.500, 8.000, 8.750, 9.250 TL alanlar...

2023 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının yükseltilmesinin ardından gözler söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis adımını tamamladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.