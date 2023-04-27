SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...

"SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş şartını değişmesine yönelik talepler bulunuyor. Hal böyle olunca, kademeli emeklilik için detaylar merak edilen konular arasında yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3600 gün ile emeklilik detayları da merak ediliyor. Peki, SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...