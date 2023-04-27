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Haberler Galeri SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...

SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...

"SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş şartını değişmesine yönelik talepler bulunuyor. Hal böyle olunca, kademeli emeklilik için detaylar merak edilen konular arasında yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3600 gün ile emeklilik detayları da merak ediliyor. Peki, SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023 12:41
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SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...

"SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 prim günüyle emekli olunur mu sorusu, vatandaşlar tarafından aratılıyor. 8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten yararlanabilmektelerdi. Peki, SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...

Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

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SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve hala devam ediyor.

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SSK - Bağ-Kur prim eşitliği kısmi emekliliği getirecek mi? 3600 günden kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 5000 gün...

Koşulları yerine getiren EYT'liler, müracaat işlemlerini e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.