09 Aralık 2022, Cuma
EYT'siz emeklilik için yepyeni YAŞ ROTASI! 1999-2002-2005-2008 sigorta girişliler dikkat! EYT'ye gerek duymadan emeklilik! O yaş gruplar...
EYT hakkında son dakika gelişmeler peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz dönemde Emeklilkte Yaşa Takılanlar (EYT) için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Yaş konusunda gündeme gelen son rakamlar ise kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş oldu. Halı hazırda yasalarımızda geçerli olan emeklilik şartları arasında prim, yıl ve yaş şartı yer alıyor. Yasalarımızda EYT'den bağımsız olarak emekliği öne çekmek için bazı formüller yer alıyor. İşte EYT'ye gerek kalmadan emekli olmak için yerine getirilmesi gereken kriterler!
Giriş Tarihi: 09.12.2022 19:00
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