09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'siz emeklilik için yepyeni YAŞ ROTASI! 1999-2002-2005-2008 sigorta girişliler dikkat! EYT'ye gerek duymadan emeklilik! O yaş gruplar...

EYT'siz emeklilik için yepyeni YAŞ ROTASI! 1999-2002-2005-2008 sigorta girişliler dikkat! EYT'ye gerek duymadan emeklilik! O yaş gruplar...

EYT hakkında son dakika gelişmeler peş peşe yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz dönemde Emeklilkte Yaşa Takılanlar (EYT) için alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Yaş konusunda gündeme gelen son rakamlar ise kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş oldu. Halı hazırda yasalarımızda geçerli olan emeklilik şartları arasında prim, yıl ve yaş şartı yer alıyor. Yasalarımızda EYT'den bağımsız olarak emekliği öne çekmek için bazı formüller yer alıyor. İşte EYT'ye gerek kalmadan emekli olmak için yerine getirilmesi gereken kriterler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 19:00
  • 1
  • 21
EYT’siz emeklilik için yepyeni YAŞ ROTASI! 1999-2002-2005-2008 sigorta girişliler dikkat! EYT’ye gerek duymadan emeklilik! O yaş gruplar...

Son dakika EYT gelişmeleri... Erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 3.600 ve 5.400 rakamları emeklilik için oldukça önem arz ediyor. Bilindiği üzere emeklilik için belirli yaş ve prim gününü tamamlamak gerekiyor. Yasalarımızda yer alan bazı maddelere göre bu süreci önem çekmek mümkün oluyor. Bu avantajları kullanmak isteyenler için formülleri haberimizde derledik. İşte erken emeklilik için gereken o şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
EYT’siz emeklilik için yepyeni YAŞ ROTASI! 1999-2002-2005-2008 sigorta girişliler dikkat! EYT’ye gerek duymadan emeklilik! O yaş gruplar...

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

EYT'de yaş şartı masaya geldi. Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.

  • 3
  • 21
EYT’siz emeklilik için yepyeni YAŞ ROTASI! 1999-2002-2005-2008 sigorta girişliler dikkat! EYT’ye gerek duymadan emeklilik! O yaş gruplar...

BUNLARI YAPAN ERKEN EMEKLİ OLUR

Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor.

  • 4
  • 21
EYT’siz emeklilik için yepyeni YAŞ ROTASI! 1999-2002-2005-2008 sigorta girişliler dikkat! EYT’ye gerek duymadan emeklilik! O yaş gruplar...

Erken emeklilik için 3.600 rakamı büyük bir önem taşıyor. Türkiye'de aşağı yukarı 6 milyon çalışan emekli olabilmek için yaş şartını yerine getirmeyi bekliyor. Yine de SGK sisteminde erken emekli olabilmenin bazı yolları bulunuyor.

  • 5
  • 21
EYT’siz emeklilik için yepyeni YAŞ ROTASI! 1999-2002-2005-2008 sigorta girişliler dikkat! EYT’ye gerek duymadan emeklilik! O yaş gruplar...

İŞE GİRİŞ TARİHİ

Detaylara geçmeden önce hemen bir şartı daha işin başında söyleyelim. Bu emeklilikten faydalanmak için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. Eğer bu tarihten önce bir işyerine girmiş ve SSK'lı olmuşsanız arkanıza yaslanın ve sizi erken emekli edecek formülü okumaya devam edin.

Bu tarihten sonra işe girmişseniz sizin için doğum, askerlik borçlanması gibi seçenekleri düşünmelisiniz.