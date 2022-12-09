EYT’siz emeklilik için yepyeni YAŞ ROTASI! 1999-2002-2005-2008 sigorta girişliler dikkat! EYT’ye gerek duymadan emeklilik! O yaş gruplar...

BUNLARI YAPAN ERKEN EMEKLİ OLUR

Emeklilik için belli bir yaş ve primi doldurmak gerekiyor. Ancak yasalarda daha erken emekli olmak için düzenlenmiş avantajlar da bulunuyor. İşte sizi erken emekli edecek 7 formül...

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor.