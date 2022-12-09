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Ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! İki ayda bir hesaplara geçecek! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alacak!

Devlet tarafından dar gelirli ailelere birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Özellikle kadınlara yapılan destek ödemeleri Aile Bakanlığı tarafından veriliyor. Bunlardan biri de 1.000 TL'lik yardım ödemesi olarak karşımıza çıkıyor. Haberimizde sağlanan desteğin başvuru şartlarına ve detaylarına yer verdik. Peki, 1.000 TL yardım ödemesinden kimler yararlanacak? İşte merak edilenler haberimizde!

Giriş Tarihi: 09.12.2022 21:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 21:36
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Ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! İki ayda bir hesaplara geçecek! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşi vefat etmiş, boşanmış, dul kalmış kadınlara yardım parası veriyor.Bu aylık için resmi ikametgahın olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na başvuru yapmak yeterli oluyor. Başvuruda kimlik kartı dışında herhangi bir belge istenmiyor. Kadınlara 1000 TL yardım başvurusu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! İki ayda bir hesaplara geçecek! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alacak!

EV HANIMLARINA 1000 TL YARDIM

Ev hanımlarının sosyal ve maddi yardım başvurusu yapabileceği bir çok kurum bulunduğu açıklandı. Vatandaşlar bu yardımdan faydalanabilmek için başvurularını ve başvuru sonuçlarını e devlet üzerinden öğrenebilecekler.

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Ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! İki ayda bir hesaplara geçecek! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alacak!

Bunun dışında, hiçbir geliri olmayan ve sigortalı işte de çalışmayan kadınlara yönelik maaş desteği de sağlanıyor.

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Ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! İki ayda bir hesaplara geçecek! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alacak!

Bu maaşlardan ilkini, dul maaşı olarak adlandırılan, ölen sigortalının veya emeklinin geride kalan hak sahiplerine bağlanan maaş oluşturuyor.

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Ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! İki ayda bir hesaplara geçecek! e-Devlet’ten başvuran PTT’den alacak!

İkinci olarak ise çok az geliri olan ve 65 yaşın üzerindeki kadınlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.