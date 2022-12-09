Ev hanımlarına 1000 TL nakit destek! İki ayda bir hesaplara geçecek! e-Devlet'ten başvuran PTT'den alacak!

Devlet tarafından dar gelirli ailelere birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Özellikle kadınlara yapılan destek ödemeleri Aile Bakanlığı tarafından veriliyor. Bunlardan biri de 1.000 TL'lik yardım ödemesi olarak karşımıza çıkıyor. Haberimizde sağlanan desteğin başvuru şartlarına ve detaylarına yer verdik. Peki, 1.000 TL yardım ödemesinden kimler yararlanacak? İşte merak edilenler haberimizde!