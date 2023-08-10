90 gün detayı dikkat çekti! EYT’de maaşı bağlanmayanları ilgilendiriyor! EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart tarihi itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Emeklilik işlemleri tamamlanan bireyler, peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon gibi tüm haklarını alıyor. Bu kapsamda Mart ayında müracaat edip emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlanan bireylere farkları ödeniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler!