10 Ağustos 2023, Perşembe
90 gün detayı dikkat çekti! EYT'de maaşı bağlanmayanları ilgilendiriyor! EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?
"EYT aylık bağlanma işlemi ne zaman sona erer?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart tarihi itibariyle başvuruda bulunan 1 milyon 900 bin vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Emekli aylığı henüz bağlanmayanlar ise detayları merak ediyor. İşte konu hakkında gelişmeler!
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:19
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