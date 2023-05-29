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150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

Faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği evlilik kredisine ilişkin araştırmalar başladı. 48 ay vade ve 2 yıl erteleme imkanı bulunan krediden kimlerin yararlanacağı ise öğrenilmeye çalışılıyor. Peki faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar hangileri?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:03
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150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz bir şekilde sunulacak destekle gençlere nefes aldırılacak. Peki 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ HANGİ BANKADAN ÇEKİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

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150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.