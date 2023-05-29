29 Mayıs 2023, Pazartesi
150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri?
Faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği evlilik kredisine ilişkin araştırmalar başladı. 48 ay vade ve 2 yıl erteleme imkanı bulunan krediden kimlerin yararlanacağı ise öğrenilmeye çalışılıyor. Peki faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? 150 bin TL evlilik kredisi veren bankalar hangileri?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:03
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